Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

ADVERTORIAL Top 5 riscuri la care te expui dacă nu verifici o firmă înainte de colaborare

Media-Advertising / 18 august, 16:07

Top 5 riscuri la care te expui dacă nu verifici o firmă înainte de colaborare

Verificarea informaţiilor te salvează de situaţiile neplăcute. Aşa şi în afaceri, verificarea firmelor contribuie la evitarea contractelor riscante. Pentru a şti cu cine să colaborezi ai nevoie de o analiză detaliată care să-ţi prezinte o imagine clară a experienţei firmei în piaţă şi a capacităţii de dezvoltare a acesteia.

Prin verificarea situaţiei financiare şi juridice, a rapoartelor de bonitate şi a evaluării capacităţii de plată poţi anticipa viitoarea colaborare. Consultă datele financiare ale firmelor disponibile pe platformele RisCo.ro şi identifică semnalele de alarmă şi factorii de risc care pot afecta stabilitatea afacerii tale.

Top 5 riscuri la care te expui dacă nu verifici firma înainte de colaborare:

1. Colaborări riscate

Este necesar să verifici orice firmă înainte de a spune "da” propunerilor de colaborare.

Consultă rapoartele de risc firme şi află situaţia firmei din ultimii zece ani. Nu te lăsa influenţat de prezentări stufoase. Rapoartele de risc firme îţi oferă o perspectivă detaliată asupra riscurilor ascunse care pot influenţa negativ colaborarea.

Interogările privind verificarea firmelor te ajută să iei decizii informate, iar analizele complete despre firme evidenţiază potenţialele riscuri financiare şi operaţionale, oferindu-ţi o imagine completă înainte de orice parteneriat.

2. Te expui riscurilor financiare

Eşti bucuros de noul contract şi beneficiile prezentate pe hârtie, dar în realitate vei cunoaşte doar consecinţele nerespectării condiţiilor contractuale. Înainte de a semna orice contract, asigură-te că firma colaboratoare nu are datorii restante către alţi colaboratori sau parteneri de afaceri. Nu neglija nici condiţiile contractuale privind plata la termen.

Evaluează firma şi află bonitatea acesteia. Analizează cecurile şi biletele la ordin cu care firma lucrează şi vezi sumele maxime pe care le poate respecta şi achita la termen. Istoricul financiar te ajută să înţelegi capacitatea reală de plată, de administrarea a fluxului de cash şi modalitatea în care firma investeşte. Şi dacă o face, în ce: operaţional, pregătire personal, tehnologie, etc.

3.Lipsa stabilităţii pe termen lung

Lipsa stabilităţii pe termen lung a unei firme se reflectă în istoria marcată de fluctuaţii ale performanţelor şi schimbări frecvente în management. Acestea duc la strategii incoerente şi ineficiente care destabilizează firma.

Este important ca înainte de a sta la masa discuţiilor să pui întrebările care te vor ajuta să iei decizia corectă în ceea ce priveşte colaborarea: semnezi contractul sau nu. Dacă nu verifici firma rişti să trăieşti cu promisiuni care nu se vor îndeplini vreodată. Potenţialul tău colaborator îţi vorbeşte despre proiecte şi planuri, dar nu îţi arată nimic concret? Evaluează firma şi află istoricul, de la înfiinţare până în prezent.

Pentru a asigura stabilitatea pe termen lung, firma trebuie să adopte o viziune clară, să aibă o echipă stabilă şi să-şi consolideze poziţia pe piaţă, adaptându-se cerinţele pieţei.

4. Nesiguranţa privind respectarea termenilor contractuali

Pentru a reduce nesiguranţa şi riscurile într-o colaborare, este important să se formuleze clar şi detaliat toate obligaţiile şi termenele în contract. Cererea unor garanţii financiare sau avansuri poate asigura o siguranţă suplimentară în privinţa respectării obligaţiilor contractuale. Dacă o firmă are un istoric de întârzieri sau nerespectare a obligaţiilor, acest lucru poate crea dubii şi nesiguranţă în rândul partenerilor.

Nerespectarea condiţiilor contractuale poate afecta procesul decizional şi poate determina amânarea unor etape importante ale proiectului.

5. Costuri ascunse sau suplimentare

Dacă firma colaboratoare îţi solicită costuri de transport sau taxe suplimentare care nu sunt menţionate în contract, acestea sunt semnele de care aveai nevoie pentru a face nişte interogări privind verificarea firmei.

Top 5 riscuri la care te expui dacă nu verifici o firmă înainte de colaborare

Altfel, te expui unor riscuri financiare pe care nu ar trebui să le suporţi, dar din lipsa verificării şi a alegerii încrederii, vei pune în joc stabilitatea propriei afaceri. Vorbele frumoase şi promisiunile de dezvoltare vor însoţi mereu contractul până la semnare. Verifică atent firmele, chiar şi de două ori. Acum ai timp, după nu vei mai avea suficient pentru repararea greşelilor.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Media-Advertising

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

15 august

Citeşte Ziarul BURSA din 15 august

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

15 august
Ediţia din 15.08.2025

Consultă arhiva ziarului
Casino Online
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

18 Aug. 2025
Euro (EUR)Euro5.0588
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3326
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.3652
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8677
Gram de aur (XAU)Gram de aur466.4968

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video

ENGLISH SECTION

more articles

Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
oaer.ro
targulnationalimobiliar.ro
romaniansecuritysummit.com
romexpo.ro
connecting.careers
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2025 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb