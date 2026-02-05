AEI: „Băieţii deştepţi” profită de plafonarea preţului la gaze

Prelungirea plafonării preţului la gaze, în vigoare până la 1 aprilie 2026 pentru consumatorii casnici la 0,31 lei/kWh, trece dincolo de simpla protecţie socială şi devine un mecanism care avantajează furnizorii mari şi traderii, avertizează Dumitru Chisăliţă, preşedintele Asociaţiei Energia Inteligentă (AEI), potrivit unui comunicat de presă remis redacţiei.

Chisăliţă susţine că plafonarea administrată de stat ascunde riscuri şi creează distorsiuni pe piaţă, se arată în comunicat. „Când preţul este controlat, nu mai vorbim doar despre protecţie socială, ci despre putere, redistribuire şi influenţă”, subliniază acesta, conform sursei menţionate. Furnizorii mari, cu acces la finanţare şi structuri complexe, pot beneficia de diferenţele dintre costul real şi costul recunoscut al gazului, în timp ce furnizorii mici riscă să iasă de pe piaţă, arată comunicatul de presă.

Expertul mai atrage atenţia că plafonul devine un prag psihologic al pieţei, iar preţul real nu mai reflectă concurenţa, potrivit comunicatului remis redacţiei. „Politicul câştigă linişte socială, furnizorii mari câştigă volumul garantat şi riscul comercial minim, traderii câştigă din arbitraj, iar consumatorul pierde, pentru că rămâne captiv într-un preţ administrat”, afirmă Chisăliţă în comunicat.

Conform comunicatului, unele contracte de gaze pentru perioada după 1 aprilie 2026 au fost deja cumpărate la preţuri de 151-157 lei/MWh. Continuarea plafonării va face ca diferenţa între preţul de achiziţie şi plafonul legal să fie suportată din bani publici, ceea ce constituie o socializare a pierderilor, subliniază sursa citată.

Preşedintele AEI a mai adăugat: plafonarea nu mai este doar o politică socială, ci un mecanism de putere care afectează comportamentul consumatorilor, bugetul statului şi funcţionarea corectă a pieţei de gaze, creând oportunităţi pentru aşa-numiţii „băieţi deştepţi”, conform comunicatului de presă remis redacţiei.