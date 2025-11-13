AEI: Hidrogenul deschide drumul spre o nouă piaţă a muncii

Hidrogenul este văzut ca o soluţie esenţială pentru reducerea emisiilor şi creşterea securităţii energetice, conform comunicatului al Asociaţiei Energia Inteligentă (AEI) remis redacţiei, din care vă relatăm. La nivel european, planul REPowerEU prevede producerea şi importul a 20 de milioane de tone de hidrogen regenerabil pe an până în 2030, ceea ce ar genera peste 1 milion de locuri de muncă, care includ cercetători, proiectanţi, ingineri, tehnicieni de mentenanţă şi operatori de instalaţii, ei necesitând competenţe noi pentru a lucra în instalaţii de electroliză, distribuţie şi stocare.