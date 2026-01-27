Aeroportul Iaşi anunţă zboruri noi, din luna mai, către Milano-Malpensa, Pisa şi Istanbul

Compania Wizz Air va introduce, din luna mai, două noi curse de la Iaşi către Milano-Malpensa şi Pisa, în timp ce AJet va avea zboruri de la Iaşi către Istanbul-Sabina Gokcen, informează news.ro.

Zborurile pe ruta Iaşi - Milano-Malpensa vor fi operate din 20 mai, miercurea şi duminica, iar cele spre Pisa vor fi disponibile din 23 mai, în fiecare marţi şi sâmbătă.

Directorul Aeroportului Iaşi, Romeo Vatră, susţine că aceste destinaţii completează reţeaua de zboruri de la Iaşi spre oraşe din Italia, deschiderea de noi rute fiind ”o prioritate strategică” pentru aeroportul ieşean.

WizzAir şi RyanAir operează în prezent zboruri de la Iaşi către Milano-Bergamo.

”Cu un total de 22 de rute operate de la Iaşi, Wizz Air rămâne compania aeriană cu cea mai mare prezenţă pe aeroportul nostru. În paralel, continuăm investiţiile în modernizarea infrastructurii şi diversificarea serviciilor, pentru a asigura condiţii optime de procesare şi o experienţă de călătorie la cele mai înalte standarde”, a declarat directorul Aeroportului Iaşi, Romeo Vatră.

De asemenea, începând din 1 mai, compania turcă AJet va opera curse regulate între Iaşi şi Istanbul - Sabiha Gokcen în zilele de vineri şi duminică.

Potrivit aeroportului ieşean, în sezonul de vară 2026, trei operatori vor oferi conexiuni aeriene directe de la Iaşi catre Istanbul, respectiv Wizz Air, Animawings şi AJet.

Anul trecut, 2,24 milioane de pasageri au tranzitat aeroportul din Iaşi, în creştere uşoară faţă de 2024, când au fost înregistraţi 2,19 milioane de călători.