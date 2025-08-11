Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
AFIR va finanţa procesarea produselor agricole prin PS 2027

M.P.
Miscellanea / 11 august, 18:03

AFIR va finanţa procesarea produselor agricole prin PS 2027

Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale anunţă într-un comunicat că a publicat versiunea finală a Ghidului solicitantului pentru intervenţia DR-23 Investiţii pentru procesarea şi marketingul produselor agricole în vederea obţinerii unor produse alimentare şi produse transformate, altele decât cele prevăzute în Anexa 1 a Tratatului de Funcţionare a Uniunii Europene din Planul Strategic 2023 - 2027 (PS 2027), în vederea lansării sesiunii de depunere a cererilor de finanţare preconizată pentru perioada septembrie - octombrie 2025.

Potrivit sursei citate:

„Finanţarea acordată în cadrul acestei intervenţii va fi de maximum 65% din totalul cheltuielilor eligibile şi nu va depăşi 10 milioane de euro pentru investiţiile de înfiinţare în sectorul panificaţiei şi de cel mult 3 milioane euro pentru celelalte tipuri de investiţii.

Beneficiarii eligibili, conform fişei intervenţiei DR-23, pentru acest tip de finanţare sunt operatorii economici care se încadrează în categoria IMM (întreprinderi mici şi mijlocii) conform Legii nr. 346/ 2004 cu modificările şi completările ulterioare, precum şi întreprinderile mari.

Dintre tipurile de investiţii care se pot finanţa prin intervenţia DR-23, amintim: fabricarea îngheţatei şi a sorbetului, fabricarea pâinii, a prăjiturilor şi a produselor proaspete de patiserie, fabricarea macaroanelor, tăieţeilor, cuşcuşului şi altor produse făinoase similare. Totodată, sunt eligibile pentru finanţare fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei şi a produselor zaharoase, fabricarea condimentelor şi ingredientelor, dar şi fabricarea preparatelor alimentare omogenizate şi a alimentelor dietetice, fabricarea băuturilor, cum ar fi berea. Domeniile de activitate eligibile pentru investiţii sunt detaliate în Anexa 16 la Ghidul solicitantului”.

