AFP: Keiko Fujimori a fost aleasă preşedinte în Peru

Candidata de dreapta Keiko Fujimori a fost declarată oficial luni câştigătoarea celui de-al doilea tur al alegerilor prezidenţiale şi preşedintă aleasă a Peru, la trei săptămâni de la scrutin, relatează AFP.

Fujimori, 51 de ani, a obţinut 50,13% din voturi, faţă de 49,86% cât a primit rivalul său de stânga Roberto Sanchez, conform rezultatelor definitive publicate pe site-ul Oficiului Naţional al Proceselor Electorale (ONPE), transmite AFP.

Victoria sa marchează revenirea fujimorismului la putere, la mai bine de două decenii de la sfârşitul domniei tatălui său, Alberto Fujimori (1990-2000), care a guvernat ţara cu o mână de fier înainte de căderea acestuia în dizgraţie, condamnat pentru corupţie şi crime împotriva umanităţii, notează AFP.

Acest al doilea tur este unul dintre cele mai strânse scrutinuri din istoria recentă a Americii Latine, unde diferenţa finală dintre cei doi rivali a fost de 50.000 de voturi din peste 18 milioane de alegători, potrivit AFP.

Roberto Sanchez, 57 de ani, moştenitorul politic al fostului şef de stat Pedro Castillo, a lăsat să se înţeleagă că nu va recunoaşte rezultatul şi cere anularea voturilor peruanilor din străinătate, denunţând nereguli, conform AFP.

Aceste alegeri trebuiau să pună capăt instabilităţii politice puternice din ţara andină, unde opt preşedinţi s-au succedat din 2016, pe fondul unor crize instituţionale repetate, adaugă AFP.

Transferul de putere de la preşedintele interimar Jose Maria Balcazar este programat pentru 28 iulie, transmite AFP.