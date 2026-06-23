AFP: Libanul respinge ocupaţia israeliană şi ingerinţele străine

Libanul refuză ferm ocupaţia israeliană în sudul ţării şi orice formă de ingerinţă străină, a declarat marţi preşedintele libanez Joseph Aoun, în momentul deschiderii celei de-a cincea sesiuni de negocieri cu Israelul la Washington, relatează AFP, citat de Agerpres.

Şeful statului a prezentat poziţia oficială a ţării în contextul în care organizaţia militară proiraniană Hezbollah continuă confruntările cu armata israeliană, potrivit sursei citate.

„Nu vom accepta nimic mai puţin decât încetarea ocupaţiei israeliene şi a tuturor tutelelor străine”, a afirmat Joseph Aoun, informează aceeaşi sursă.

Preşedintele doreşte ca rundele de tratative să restabilească suveranitatea naţională integrală. Cele patru sesiuni de discuţii anterioare, începute în luna aprilie, nu au generat un armistiţiu durabil între cele două state vecine, conform sursei citate.

În paralel, Iranul şi Statele Unite ale Americii au semnat un memorandum pentru oprirea luptelor pe toate fronturile, însă liderul de la Beirut a respins public dreptul Teheranului de a purta negocieri în numele Libanului, mai adaugă sursa menţionată.