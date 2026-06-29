AFP: Preşedintele Parlamentului libanez afirmă că acordul-cadru cu Israelul „nu va fi adoptat”

Preşedintele Parlamentului libanez, Nabih Berri, aliat al mişcării pro-iraniene Hezbollah, a afirmat luni că acordul-cadru semnat cu Israelul sub egida Statelor Unite "nu va fi adoptat", considerând că acesta nu garantează drepturile ţării sale, notează AFP.

"Acest acord nu va fi adoptat şi nu va fi pus în aplicare în forma sa actuală", a declarat el într-un comunicat difuzat de partidul său, mişcarea Amal, denunţând un "acord de tip +dictat+, nu un acord care să prezerve drepturile Libanului", potrivit comunicatului citat de AFP.

Semnat vineri la Washington, acest acord-cadru vizează găsirea "unei păci durabile" între Liban şi Israel, prevăzând în special dezarmarea Hezbollah, potrivit AFP.