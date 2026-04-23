AFP: Teheranul anunţă primele încasări din taxele de trecere prin Strâmtoarea Ormuz

Teheranul obţine primele încasări din taxa de trecere introdusă pentru navele care traversează Strâmtoarea Ormuz, a anunţat o înaltă oficialitate din Parlamentul iranian, relatează AFP.

În pofida armistiţiului intrat în vigoare la 8 aprilie între Statele Unite şi Iran, situaţia din regiunea Golfului Persic rămâne extrem de volatilă, notează AFP, în condiţiile în care Iranul continuă să blocheze Strâmtoarea Ormuz, iar SUA menţin blocada asupra porturilor iraniene.

În ultimele zile au avut loc mai multe incidente în zonă, potrivit AFP.

„Primele venituri provenind din taxe de trecere a Strâmtorii Ormuz au fost depuse în contul Băncii Centrale”, a declarat vicepreşedintele Parlamentului iranian, Hamidreza Hajibabaei, citat de AFP.

Declaraţia a fost preluată şi de alte media iraniene, fără detalii suplimentare, mai arată AFP. După 28 februarie, Iranul a autorizat doar trecerea unui număr foarte mic de nave prin Strâmtoarea Ormuz.

Pe 30 martie, presa de stat iraniană a anunţat că o comisie de securitate din Parlament a aprobat acest proiect de taxe, însă nu este clar dacă propunerea a fost supusă unui vot în plen, notează AFP.

Donald Trump exercită presiuni asupra Teheranului pentru redeschiderea strâmtorii, iar AFP subliniază că Iranul condiţionează revenirea la negocieri de ridicarea blocadei americane.

În paralel, Regatul Unit a găzduit în această săptămână o reuniune consacrată discutării unui proiect de misiune conduse de Londra şi Paris pentru protejarea navigaţiei în Strâmtoarea Ormuz, potrivit AFP.