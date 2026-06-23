AFP: Teheranul vrea controlul Strâmtorii Ormuz, 12 miliarde de dolari din active iraniene, deblocate în două tranşe

Iranul a reiterat marţi că vrea să păstreze controlul Strâmtorii Ormuz, după încheierea unei runde de negocieri cu Statele Unite desfăşurată în weekend în Elveţia, în încercarea de a pune capăt Războiului din Orientul Mijlociu, conform AFP.

Negociatorul-şef iranian Mohammad Bagher Ghalibaf şi vicepreşedintele american JD Vance au plecat luni de la complexul hotelier Burgenstock din Alpii elveţieni, după un maraton de 18 ore, lăsând diplomaţilor sarcina de a continua negocierile tehnice la faţa locului, potrivit aceleiaşi surse. Vance a apreciat că negocierile au pus „bazele foarte solide ale ajungerii la un acord final reuşit", conform declaraţiei sale citate de AFP. Statele Unite au anunţat ulterior o suspendare de două luni a sancţiunilor impuse petrolului iranian, iar toate tranzacţiile cu privire la producţia, vânzarea şi transportul hidrocarburilor de origine iraniană sunt autorizate până pe 21 august, potrivit Departamentului american al Finanţelor.

Ghalibaf a reafirmat că condiţiile în Strâmtoarea Ormuz nu se vor întoarce la situaţia dinaintea războiului şi că această cale de navigaţie va rămâne administrată de Iran, conform declaraţiilor citate marţi de AFP. Prin strâmtoare tranzitau în mod normal 20% din petrolul şi gazele naturale lichefiate mondiale, rută liberă de orice control înainte ca SUA şi Israelul să lanseze Războiul din Iran pe 28 februarie, potrivit aceleiaşi surse. Echipa de negociatori iranieni, condusă de Ghalibaf, s-a deplasat în Oman pentru a discuta despre administrarea strâmtorii, conform AFP.

Iranul a anunţat marţi că a încheiat în Elveţia cu SUA un acord pentru deblocarea imediată a unor active iraniene blocate în valoare de 12 miliarde de dolari, care vor fi eliberate în două tranşe de câte şase miliarde, a declarat şeful delegaţiei iraniene, adjunctul ministrului de Externe Kazem Gharibabadi, potrivit IRNA. Vance a subliniat că SUA se vor asigura că o eventuală deblocare a activelor iraniene nu va folosi la finanţarea terorismului, conform aceleiaşi surse.

Negocierile, în care Pakistanul şi Qatarul au rol de mediatori, urmează să conducă la un document final în termen de 60 de zile, care poate fi prelungit, potrivit AFP. Runda de negocieri a alimentat speranţele unei soluţionări de durată şi a determinat scăderea cursului barilului Brent sub pragul de 78 de dolari, departe de cei 126 de dolari atinşi în perioada de vârf a războiului, conform aceleiaşi surse.

Pe frontul nuclear, Vance a precizat că Teheranul a acceptat să invite din nou inspectorii Agenţiei Internaţionale a Energiei Atomice - lucru pe care Iranul nu l-a confirmat, potrivit AFP. Inspectorii AIEA nu au putut vizita instalaţiile nucleare vizate de atacuri din iunie 2025, lăsând să planeze îndoiala cu privire la starea stocurilor iraniene de uraniu puternic îmbogăţit, conform aceleiaşi surse.

Pe frontul din Liban, pe care Teheranul insistă să îl asocieze negocierilor, o Celulă de Gestionare a Conflictelor urmează să fie implementată pentru a opri confruntările armate între Israel şi Hezbollah, care a antrenat Libanul în război la începutul lunii martie, potrivit AFP. Ministrul iranian de Externe Abbas Araghchi consideră că respectarea acestui armistiţiu va fi primul test real al solidităţii protocolului acordului iraniano-american, conform aceleiaşi surse. Secretarul de Stat american Marco Rubio efectuează marţi şi până joi vizite în Emiratele Arabe Unite, Bahrain şi Kuwait, potrivit Departamentului de Stat.