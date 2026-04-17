AFP: Trump spune că blocada americană rămâne în vigoare până la un acord cu Iranul

Donald Trump a anunţat vineri că blocada impusă de Statele Unite porturilor iraniene rămâne în vigoare până la încheierea unui acord cu Iranul, la scurt timp după ce Teheranul a anunţat redeschiderea totală a Strâmtorii Ormuz, relatează AFP.

„Strâmtoaea Ormuz este complet deschisă (...), dar blocada navală (americană) va total în vigoare în ceea ce priveşte numai Iranul, până când tranzacţia noastră cu Iranul se încheie 100%”, a transmis Donald Trump pe platforma sa Truth Social, potrivit AFP.

„Procesul va merge foarte rapid”, a dat el asigurări, notează AFP.