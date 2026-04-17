AFP: Trump spune că Iranul a acceptat să nu mai închidă niciodată Strâmtoarea Ormuz

Donald Trump anunţă că Iranul a acceptat „să nu mai închidă niciodată Strâmtoarea Ormuz”, după ce Teheranul declară redeschiderea acestei căi maritime cruciale pe durata armistiţiului din războiul din Orientul Mijlociu, relatează AFP.

„Nu va mai fi folosită că o armă împotriva lumii”, a declarat preşedintele american pe platforma sa Truth Social, potrivit AFP.

Conform AFP, Trump a anunţat că Iranul îşi retrage toate minele marine din Strâmtoarea Ormuz cu ajutorul Statelor Unite. „Iranul, cu ajutorul Statelor Unite, a retras sau este pe cale să retragă toate minele marine! Mulţumesc!”, a scris Donald Trump.

Preşedintele american a afirmat, de asemenea, că un acord pentru încetarea războiului este practic finalizat, relatează AFP.

Trump a mai anunţat că Iranul a acceptat să-şi suspende pe termen nedeterminat programul nuclear şi că nu va primi niciun fond blocat de către Statele Unite, potrivit AFP.