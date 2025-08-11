Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

AFP: Trump vrea ca oamenii fără adăpost să părăsească "imediat" Washingtonul

T.B.
Internaţional / 11 august, 07:05

AFP: Trump vrea ca oamenii fără adăpost să părăsească "imediat" Washingtonul

Donald Trump vrea ca persoanele fără adăpost să părăsească Washingtonul, promiţând o capitală „mai sigură şi mai frumoasă” şi ordonând mutarea imediată a mii de persoane, relatează AFP.

„Persoanele fără adăpost trebuie să plece, IMEDIAT. Le vom oferi locuri unde să doarmă, dar DEPARTE de capitală”, se poate citi pe contul lui Donald Trump de pe platforma Truth Social.

Preşedintele american pare să vrea să dea o nouă imagine oraşului Washington, potrivit informaţiilor TF1 info. Acest proiect urmează să fie abordat într-o conferinţă de presă luni, promiţând oficial că va face capitala americană „mai sigură şi mai frumoasă ca oricând”, potrivit sursei citate.

Intervievat pe canalul MSNBC, înainte de declaraţiile lui Donald Trump, primarul democrat al Washingtonului, Muriel Bowser, a afirmat că conferinţa de presă a preşedintelui va viza probabil „un aflux de forţe federale de ordine” în oraş.

„Prea multe corturi pe pajişti” în Washington, potrivit lui Donald Trump

Donald Trump a semnat la sfârşitul lunii martie 2025 un decret pentru a spori supravegherea guvernului său asupra municipalităţii, în special în ceea ce priveşte lupta împotriva imigraţiei ilegale. Şeful statului american a deplâns deja în faţa presei situaţia din Washington, care înregistra în 2024 un număr de 5.600 de persoane fără adăpost, potrivit unui raport anual al Ministerului Locuinţelor.

"Sunt prea multe infracţiuni, graffiti, prea multe corturi (ale persoanelor fără adăpost) pe pajişti, pe aceste pajişti magnifice”, afirma Donald Trump în februarie 2025, potrivit informaţiilor relatate de Europe 1. Preşedintele republican a insistat deja în mass-media asupra importanţei aspectului capitalei americane, unde vin regulat înalţi demnitari străini.

După cum reaminteşte TF1 info, Washingtonul are un statut unic în Statele Unite. Înfiinţat după Războiul de Independenţă ca oraş capitală, acesta nu este afiliat niciunui stat american. În plus, Constituţia americană prevede că Congresul are competenţă asupra afacerilor sale. Cu toate acestea, printr-o lege din 1973, locuitorii pot alege un consiliu municipal, chiar dacă deciziile acestuia sunt întotdeauna supravegheate de Congres.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Internaţional

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

11 august

Citeşte Ziarul BURSA din 11 august

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

11 august
Ediţia din 11.08.2025

Consultă arhiva ziarului
Casino Online
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

08 Aug. 2025
Euro (EUR)Euro5.0711
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3561
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.3913
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8585
Gram de aur (XAU)Gram de aur476.2885

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale
industrylink.eu

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video

ENGLISH SECTION

more articles

Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
oaer.ro
targulnationalimobiliar.ro
romaniansecuritysummit.com
industrylink.eu
connecting.careers
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2025 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb