AFP: Zona euro este mult mai rezilientă la şocurile geopolitice, atrage atenţia Christine Lagarde

Zona euro se va confrunta cu şocuri geopolitice mai frecvente, însă sporirea „rezilienţei” înseamnă că este mai bine pregătită să facă faţă, a afirmat marţi preşedinta Băncii Centrale Europene (BCE), Christine Lagarde, potrivit AFP.

De la pandemia de Covid la războaiele din Ucraina şi Iran, BCE a fost nevoită în ultimii ani să răspundă în mod repetat unor turbulenţe globale care au ameninţat obiectivul de a menţine inflaţia stabilă, relatează AFP.

În deschiderea reuniunii anuale a principalilor şefi de bănci centrale de la Sintra, Portugalia, Lagarde a declarat că „ne confruntăm cu un mediu geopolitic dificil, în care frecvenţa şocurilor majore pare să fie în creştere. Şi aceste şocuri iau de asemenea noi forme: accesul pe pieţe, aprovizionarea cu energie şi cu materiale critice fiind din ce în ce mai instrumentalizate”, informează AFP.

Totodată, şefa BCE a subliniat că există semne ale sporirii rezilienţei în rândul celor 21 de state din zona euro, ceea ce le face mai pregătite pentru astfel de episoade, conform AFP.

„Rezilienţa pe care şi-a construit-o Europa înseamnă că efectele şocurilor asupra economiei noastre sunt mai bine ţinute sub control”, a declarat Lagarde, adăugând că acest lucru se datorează măsurilor BCE şi unei supravegheri bancare mai stricte, transmite AFP.

Oficialul european a apărat şi decizia de majorare a dobânzii de referinţă, despre care a spus că a fost una „robustă” şi justificată de scenariul economic, potrivit AFP.

„Majorarea dobânzii a fost justificată conform scenariului luat în considerare. A fost, în mod deliberat, o decizie robustă. Şi nimic din ce am observat de atunci nu a pus la îndoială această evaluare”, a afirmat Lagarde, citată de AFP.

Banca Centrală Europeană a majorat recent dobânda de referinţă pentru prima dată în ultimii trei ani, informează AFP.

Rata anuală a inflaţiei în zona euro a urcat la 3,2% în mai, faţă de 3% în aprilie, depăşind ţinta de 2% a BCE pentru a treia lună consecutiv, notează AFP.

Creşterea este pusă pe seama războiului din Orientul Mijlociu, care a dus la scumpirea petrolului şi gazelor în Europa, mai scrie AFP.

Investitorii urmăresc în continuare dacă BCE va decide noi majorări ale dobânzii de referinţă pentru a controla inflaţia, conchide AFP.