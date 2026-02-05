Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Agenţii AI devin resursă de bază în companiile din România în 2026

U.B.
Miscellanea / 5 februarie, 13:24

Agenţii AI devin resursă de bază în companiile din România în 2026

Companiile din România trec într-o nouă fază a digitalizării, în care automatizarea bazată pe inteligenţă artificială devine parte din activitatea de zi cu zi, potrivit unui comunicat de presă remis redacţiei. În 2026, „angajaţi digitali”, nu mai sunt testaţi doar la nivel experimental, ci sunt utilizaţi ca resurse operaţionale esenţiale, subliniază sursa menţionată. Datele Integrare.ai arată că o companie foloseşte, în medie între patru şi şapte agenţi AI pentru funcţii precum procese financiar-fiscale, activităţi administrative, suport clienţi, vânzări şi raportare de date, mai adaugă comunicatul de presă.

Analiza Integrare.ai surprinde că în multe companii, agenţii AI pot reproduce între 50% şi 70% din costurile asociate proceselor repetitive şi optimizează bugetele prin reducerea costurilor directe, evitarea angajărilor premature, creşterea eficienţei, reducerea erorilor şi luarea de decizii mai rapide, se arată în comunicat.

Fondatorul Integrare.ai, Geanni Suru, explică: „Agenţii AI sunt integraţi, în cel mai pragmatic şi strategic mod posibil, direct în modul de funcţionare al firmei. Sunt tot mai des folosiţi deoarece pot executa procese complexe cap-coadă, pot lua decizii pe baza datelor disponibile, pot colabora între ei şi pot funcţiona 24/7, fără întreruperi. Nu mai vorbim despre un tool pus la dispoziţie indiferent dacă e folosit sau nu, ci despre o nouă formă de lucru în câmpul muncii. O schimbare de care beneficiază angajaţii, clienţii, antreprenorii, businessul în sine într-o piaţă competitive”, conform comunicatului remis redacţiei.

Automatizarea rapidă a companiilor implică mai multe schimbări în ceea ce priveşte modul de funcţionare: maturizarea modelelor AI, integrarea nativă cu aplicaţii de business, căutarea eficienţei, predictibilităţii şi reducerea dependenţei de munca manuală, mai adaugă sursa precizată.

În funcţie de numărul şi tipul de automatizări implementate, investiţia variază între 4.000 şi 25.000 de euro, potrivit comunicatului de presă.

Geanni Suru a subliniat prin intermediul comunicatului că „în ultimii doi ani, companiile au trecut de la un singur agent AI sau nicio automatizare, la o medie de 4-7 automatizări complexe în departamente cheie sau pentru operaţiuni repetitive consumatoare de timp şi bani.”

Automatizările şi agenţii AI sunt solicitaţi în special de companii medii şi mari din industrii precum producţie, retail şi servicii, subliniază sursa menţionată. În aceste organizaţii, tehnologia este integrată pentru eficientizarea operaţiunilor şi reducerea costurilor recurente, arată datele Integrare.ai, conform comunicatului de presă.

Sursa mai adaugă că multe start-up-uri şi firme mici implementează tehnologii pentru a automatiza cât mai multe procese repetitive, astfel încât să eficientizeze munca şi să evite generarea unor cheltuieli suplimentare. Ulterior dezvoltă echipa cu specialişti în roluri esenţiale pentru creşterea business-ului.

Integrare.ai arată în comunicatul de presă că cei mai căutaţi agenţi AI sunt cei pentru automatizarea proceselor repetitive, de suport clienţi, care conectează mai multe aplicaţii, de vânzări şi lead qualification şi pentru analiză de date şi raportare managerială.

Dezvoltatorul Geanni Suru a mai precizat că „agenţii AI ajung să deservească mai multe departamente simultan, funcţionând ca un angajat digital transversal. Cele mai frecvente implementări de către companii sunt făcute în operaţiuni financiar-contabil, vânzări, customer support, operaţional / back-office, management”, potrivit comunicatului de presă.

În funcţie de domeniul de activitate, nevoile companiilor privind utilizarea agenţilor AI diferă, subliniază comunicatul. În retail, automatizările sunt folosite pentru monitorizarea stocurilor, gestionarea comenzilor de aprovizionare şi administrarea plăţilor către furnizori, conform sursei amintite.

Potrivit comunicatului de presă, companiile din zona serviciilor mizează pe agenţi AI orientaţi spre vânzări şi relaţia cu clienţii, capabili să genereze leaduri şi să urmărească întregul parcurs comercial cu intervenţie umană redusă.

Firmele investesc şi în pregătirea angajaţilor pentru utilizarea noilor instrumente digitale, notează sursa citată, pentru a reduce rezistenţa la schimbare şi presiunea internă. Cererea pentru programe de instruire specializate în utilizarea inteligenţei artificiale a crescut puternic, iar numărul participanţilor la astfel de traininguri s-a dublat în 2025, conform comunicatului remis redacţiei.

Sursa menţionată subliniază că programele de formare sunt orientate practic şi se adresează antreprenorilor, managerilor şi specialiştilor care vor să înţeleagă aplicat cum pot fi construiţi şi integraţi agenţii AI în procesele de lucru. Participanţii au acces extins la platforme educaţionale actualizate constant, studii de caz din companii locale, exemple de automatizări aplicabile imediat şi ghiduri pentru evitarea erorilor costisitoare de implementare, se arată în comunicat.

Reprezentanţii Integrare.ai susţin că următoarea etapă de dezvoltare va fi apariţia unor soluţii ERP personalizate pentru fiecare companie, prin care să fie coordonaţi toţi agenţii AI, potrivit comunicatului de presă. Aceste sisteme ar urma să ofere o alternativă mai flexibilă şi mai uşor de administrat faţă de platformele ERP clasice, cunoscute pentru costurile ridicate şi complexitatea mentenanţei, mai adaugă comunicatul.

