Agenţii de presă: Vestul Turciei, lovit de peste 200 de replici seismice

T.B.
Internaţional / 11 august, 11:25

Agenţii de presă: Vestul Turciei, lovit de peste 200 de replici seismice

Peste 200 de replici seismice au fost înregistrate luni în vestul Turciei, la câteva ore după ce regiunea a fost lovită de un cutremur cu magnitudinea 6,1, transmite agenţia DPA.

Agenţia turcă pentru gestionarea dezastrelor (AFAD) a declarat că a înregistrat 237 de replici, dintre care zece cu o magnitudine de cel puţin 4, conform sursei.

Numeroşi locuitori şi-au petrecut noaptea sub cerul liber sau în maşini de teama unor noi cutremure, au relatat media turce.

Epicentrele au fost localizate în districtul Sindirgi din provincia Balikesir, unde cel puţin o persoană a murit şi alte 29 au fost rănite în urma cutremurul principal, de duminică.

Potrivit AFAD, cutremurul a avut loc la o adâncime de 11 kilometri, iar Centrul German de Cercetare Geoştiinţifică (GFZ) a înregistrat magnitudinea seismului la 6,19, la o adâncime de 10 kilometri.

Cutremurul s-a produs în jurul orei 19:53, iar mişcările seismice au fost resimţite până la Istanbul şi Izmir, la peste 200 de kilometri distanţă de epicentrul din provincia Balikesir, a declarat AFAD.

Potrivit ministrul turc de Interne, Ali Yerlikaya, mai multe persoane au fost scoase de sub dărâmături. Un bărbat de 81 de ani a murit din cauza rănilor suferite.

Ministrul a precizat că 29 de persoane au fost rănite, iar 16 clădiri s-au prăbuşit.

Operaţiunile de căutare şi salvare s-au încheiat.

Turcia este situată pe mai multe falii seismice, fiind deosebit de predispusă la cutremure. Oraşul Istanbul, o metropolă cu milioane de locuitori, este deosebit de vulnerabil. Acesta a fost zguduit de un cutremur cu magnitudinea de 6,2, în aprilie.

În februarie 2023, două cutremure gemene au ucis peste 53.000 de persoane în Turcia şi alte câteva mii în Siria vecină.

Opinia Cititorului ( 1 )

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

  1. 1.  totul este putred
    (mesaj trimis de anonim în data de 11.08.2025, 12:56)

    am mai scris, eu astept asa cum s-a intamplat cu cateva mii de ani in urma prabusirea partii asiatice a Bosforului si vom avea clima Mediteraneana , singura problema se vor inunda mizeriile de la Navodari

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

Curs valutar BNR

08 Aug. 2025
Euro (EUR)Euro5.0711
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3561
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.3913
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8585
Gram de aur (XAU)Gram de aur476.2885

Cotaţii Emitenţi BVB

Video

