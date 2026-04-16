Agerpres: PSD se opune vânzării companiilor strategice şi invocă riscuri pentru securitatea naţională

PSD a anunţat joi că se opune demersurilor iniţiate de premierul Ilie Bolojan şi vicepremierul Oana Gheorghiu privind vânzarea unor „companii de stat profitabile”, companii care au un rol esenţial în arhitectura de securitate a ţării, potrivit Agerpres.

Formaţiunea politică afirmă că lansarea unei astfel de iniţiative de la nivel guvernamental reprezintă „un act de sfidare la adresa românilor”, conform Agerpres.

„PSD se opune demersurilor asumate de prim-ministrul Bolojan şi de vicepremierul Oana Gheorghiu privind vânzarea unor companii de stat profitabile, care au rol major în ansamblul de securitate al ţării. Iniţierea unui astfel de demers de la cel mai înalt nivel guvernamental reprezintă un act de sfidare la adresa românilor! PSD nu a fost consultat pe tema vânzării unor pachete de acţiuni din companiile strategice. Nu a existat nicio discuţie în Coaliţie pe acest subiect, iar reprezentanţii PSD din Guvern s-au opus explicit iniţiativei prim-ministrului şi viceprim-ministrului. Scoaterea la vânzare a celor mai profitabile companii de stat, în plină criză energetică şi financiară, reprezintă un atentat la siguranţa naţională a statului român. Este cu atât mai grav cu cât tendinţa generală la nivelul statelor membre ale Uniunii Europene este de naţionalizare sau de răscumpărare a activelor unor companii de stat, pentru a-şi consolida securitatea energetică şi economică”, se arată în comunicatul transmis AGERPRES, potrivit Agerpres.

Potrivit PSD, justificarea acestor intenţii prin invocarea PNRR reprezintă o formă de dezinformare publică, conform Agerpres.

„Nu există vreo obligaţie a României de a vinde, în plină criză energetică şi financiară, companii precum Romgaz, Salrom, Romarm, CEC Bank, Portul Constanţa sau Compania de Aeroporturi Bucureşti. Singura companie la care se face referire este Hidroelectrica, pentru care România s-a angajat, la momentul redactării PNRR, să listeze la bursă un pachet de 15%, nu 20%, cum propune vicepremierul Oana Gheorghiu. Chiar şi în acest caz, având în vedere conflictele din Ucraina şi Orientul Mijlociu, care pun o presiune uriaşă asupra securităţii energetice a României, premierul, vicepremierul şi ministrul Fondurilor Europene ar fi trebuit să fi renegociat jalonul respectiv (122), nu să scoată la vânzare cea mai profitabilă companie din sistemul energetic naţional”, mai precizează social-democraţii, potrivit Agerpres.

PSD menţionează că susţine nevoia de restructurare a unor companii de stat, dar se opune categoric vânzării lor, mai ales în situaţia în care acestea realizează profituri consistente şi au un rol strategic pentru economia naţională, notează Agerpres.

Vicepremierul Oana Gheorghiu a anunţat că a prezentat în şedinţa de guvern de joi o listă exploratorie privind posibila listare la bursă a unor companii de stat, potrivit Agerpres.