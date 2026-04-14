Al Jazeera: Blocada SUA reduce capacitatea Iranului de a exporta petrol

Blocada declarată de Statele Unite asupra porturilor iraniene, deşi poate părea contraintuitivă prin restrângerea suplimentară a tranzitului maritim, ar putea reprezenta o strategie economică eficientă împotriva Iranului, potrivit Al Jazeera.

Profesorul Mohamad Elmasry, de la Doha Institute for Graduate Studies, a declarat pentru Al Jazeera că, dacă măsura îşi dovedeşte eficienţa, aceasta ar putea afecta direct punctele sensibile ale economiei iraniene.

„Dacă funcţionează, ar însemna o lovitură exact acolo unde economia Iranului este cea mai vulnerabilă”, a afirmat acesta, citat de Al Jazeera. Potrivit lui Elmasry, Iranul nu ar mai putea exporta petrol la acelaşi nivel, iar în acelaşi timp ar pierde veniturile provenite din taxele de tranzit maritim, conform publicaţiei sursă.

Elmasry a adăugat că această măsură amplifică efectele acţiunilor anterioare ale Iranului privind restricţionarea traficului maritim, contribuind la creşterea costurilor pentru toţi actorii implicaţi şi pentru economia globală, mai notează Al Jazeera.

În acest context, blocada americană ar putea intensifica presiunile economice asupra Iranului, dar şi amplifica perturbările în comerţul internaţional şi pe pieţele energetice, într-o regiune esenţială pentru fluxurile globale de petrol.