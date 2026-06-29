Alesonor şi Academia Fan Baschet dezvoltă un nou centru pentru performanţă sportivă în Amber Forest Agora

Dezvoltatorul imobiliar Alesonor, specializat în comunităţi sustenabile, a încheiat un parteneriat cu Academia Fan Baschet pentru dezvoltarea şi operarea facilităţilor sportive din cadrul complexului Amber Forest Agora. Investiţia totală se ridică la aproximativ 2 milioane de euro, potrivit unui comunicat de presă remis redacţiei.

Alesonor a demarat deja construcţia unei săli de sport moderne de aproximativ 1.000 mp, realizată la standardul de eficienţă energetică nZEB, precum şi a unor facilităţi exterioare care includ un teren de fotbal de 800 mp şi un teren de baschet. Programate pentru inaugurare în toamna anului 2026, spaţiile vor fi utilizate de şcoala din complex, de rezidenţi şi de comunitatea extinsă din zona de nord a Capitalei. Sala de sport va fi operată de Academia Fan Baschet, care va înfiinţa aici un Centru de Formare şi Performanţă pentru baschetul juvenil, conform sursei citate.

„La Amber Forest dezvoltăm o comunitate în care locuirea înseamnă mai mult decât o casă, înseamnă acces la facilităţi care susţin un stil de viaţă sănătos, activ şi echilibrat. Ne bucurăm să colaborăm cu Academia Fan Baschet, un partener cu experienţă, care va transforma această facilitate într-un spaţiu dedicat performanţei”, a declarat Alex Skouras, Cofondator & Managing Partner Alesonor, se arată în comunicatul de presă.

„Deschiderea noii săli reprezintă un pas important, aici urmând să funcţioneze Centrul de Formare şi Performanţă. Ne bucurăm să avem peste 300 de copii din zona de nord înscrişi anual, iar apropierea de această comunitate reprezintă pentru noi atât o bucurie, cât şi o responsabilitate”, a completat Andreea Jişcanu, Cofondator al Academiei Fan Baschet, potrivit sursei citate.

Infrastructura sportivă a suburbiei verzi Amber Forest va fi completată în anul 2027 prin deschiderea unui club de agrement de 12.000 mp cu piscine, fitness, wellness, tenis şi padel. Proiectul rezidenţial este dezvoltat pe 31 de hectare în nordul Bucureştiului, având peste 300 de unităţi deja livrate dintr-un total de 600 vândute, conform sursei menţionate.