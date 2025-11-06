Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Alexandrion Group investeşte 2 milioane de euro în modernizarea liniilor de îmbuteliere şi creşte capacitatea de producţie cu până la 40%

A.B.
Companii / 6 noiembrie, 16:01

Alexandrion Group investeşte 2 milioane de euro în modernizarea liniilor de îmbuteliere şi creşte capacitatea de producţie cu până la 40%

Alexandrion Group, liderul pieţei din România în producţia şi distribuţia de băuturi spirtoase şi vinuri, parte a Nawaf Salameh Family Office, continuă procesul de modernizare şi digitalizare a fabricii sale, prin punerea în funcţiune a două linii complet automatizate de îmbuteliere, cele mai moderne din ţară, conform unui comunicat emis redacţiei. Valoarea totală a investiţiei este de 2 milioane de euro, iar capacitatea de producţie a crescut cu până la 40%.

Proiectul a fost realizat în parteneriat cu companiile italiene Bertolaso, APE (Omnia Group Italia) şi PE Labeller Italia, recunoscute internaţional pentru echipamente de îmbuteliere şi ambalare destinate industriei băuturilor.

Noile Linii 3 şi 4 integrează tehnologii avansate, de la depaletizare automată şi etichetare digitală, până la paletizare robotizată, trecând astfel de la un proces semiautomat la unul complet controlat electronic. Fiecare etapă este monitorizată şi optimizată în timp real, asigurând eficienţă, trasabilitate şi reducerea semnificativă a deşeurilor.

„Prin această investiţie, obţinem o eficienţă mai mare, calitate constantă şi o responsabilitate sporită faţă de mediu. Fiecare sticlă care pleacă de pe liniile noastre de producţie va spune aceeaşi poveste despre calitate şi dedicare. Investind în modernizare, investim în viitor, în oameni şi în inovaţie”, a declarat Roberto Salameh, Chief Operating Officer Alexandrion Group.

Linia 3 are o capacitate de 7.000 de sticle pe oră, destinată produselor de tip brandy, vodcă şi băuturi spirtoase îmbuteliate în formate mici (0,2 L), în timp ce Linia 4 poate procesa până la 9.000 de sticle pe oră pentru volume între 0,5 şi 1,75 L, utilizate pentru branduri precum Alexandrion 5 şi 7 Stele, Cava D'Oro, Alexander sau Kreskova Vodka.

În urma modernizării, compania estimează o reducere a deşeurilor cu până la 50% şi o optimizare a consumului energetic, prin sisteme inteligente care ajustează automat parametrii de funcţionare.

Noile linii sunt conforme cu standardele IFS Food, consolidând angajamentul Alexandrion Group pentru calitate, siguranţă alimentară şi sustenabilitate. Prin această investiţie, grupul îşi reconfirmă statutul de lider în industria băuturilor spirtoase din România, orientat spre inovaţie, performanţă şi dezvoltare sustenabilă.

Ziarul BURSA

06 noiembrie

Citeşte Ziarul BURSA din 06 noiembrie

Video

