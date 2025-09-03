Alexandrion Group lansează, alături de FRF, o ediţie specială Prahova Valley dedicată Echipei Naţionale

Alexandrion Group, parte din Nawaf Salameh Family Office, a anunţat lansarea unei ediţii speciale de vinuri Prahova Valley, realizată în parteneriat cu Federaţia Română de Fotbal (FRF), potrivit unui comunicat emis redacţiei. Iniţiativa marchează colaborarea începută în 2024, când compania a devenit partener oficial al FRF.

Vinurile sunt produse la crama Domeniile Alexandrion Rhein 1892 din regiunea Dealu Mare şi poartă mesajul „Prahova Valley susţine cu mândrie Echipa Naţională de Fotbal a României”. Eticheta ediţiei speciale integrează elemente vizuale inspirate din fotbal, inclusiv mesajul „Hai, România!”.

„Ediţia specială Prahova Valley este modul nostru de a spune: suntem alături de Echipa Naţională şi de suporteri”, a declarat Antonio Salameh, Chairman Alexandrion Group.

Preşedintele FRF, Răzvan Burleanu, a subliniat că parteneriatul cu Alexandrion Group „demonstrează încă o dată că fotbalul poate aduce împreună branduri şi suporteri în jurul unor valori comune”.

Ediţia limitată va fi disponibilă prin canale de distribuţie din retail şi magazine specializate.