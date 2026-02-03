Alexandru Muraru: "Există un curent majoritar în PNL care respinge orice idee de alianţă cu PSD"

Deputatul Alexandru Muraru, vicepreşedinte al PNL, a declarat marţi că în Parlament există un curent majoritar care respinge orice idee de alianţă sau de liste comune cu PSD, conform Agerpres.

"Am observat, între cei peste 20 de colegi care au luat cuvântul aseară, că există un curent majoritar în PNL care respinge categoric orice idee sau propunere de a alătura din nou PNL cu PSD - nu într-o coaliţie, ci prin alianţă sau liste comune. Din punctul meu de vedere, este evident că PNL nu va mai putea face o astfel de alianţă electorală, din cauza comportamentului PSD şi a deciziilor luate în trecut, care au neglijat electoratul nostru. În prezent suntem într-o coaliţie cu patru partide, dar pentru 2028 sau după, PNL nu poate intra într-o construcţie electorală comună cu PSD. O coaliţie este acceptabilă, fiecare partid păstrându-şi identitatea şi forţele proprii, dar nu o alianţă cu Partidul Social Democrat”, a declarat Muraru la Parlament, potrivit sursei menţionate.

"Nu se încearcă destabilizarea lui Ilie Bolojan, ci PSD, prin canalele politice şi mediatice pe care le controlează, proiectează imaginea unei subminări sau a lipsei de încredere a lui Bolojan în interiorul PNL. Din punctul meu de vedere, acest lucru a fost infirmat aseară prin votul masiv, covârşitor, care a arătat încrederea în premier”, a explicat deputatul, relatează sursa.

Referitor la posibilitatea ca PSD să influenţeze unii liberali, Muraru a declarat: "Mi-e greu să cred că PSD ar putea modifica opiniile politice sau discursul unor membri ai PNL. În unele cazuri, însă, colegii pot analiza situaţia la nivel naţional sau politic pe termen lung, în funcţie de contextul local”, informează Agerpres.

Luni seara, Biroul Politic Naţional al PNL i-a acordat un vot de încredere preşedintelui partidului şi premierului Ilie Bolojan, confirmând sprijinul majoritar pentru liderul formaţiunii. Potrivit unui comunicat al PNL, au fost înregistrate 47 de voturi «pentru» şi trei «împotrivă», a mai relatat sursa.