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Alexandru Muraru solicită excluderea contestatarilor din PNL după eşecul Cabinetului Veştea

A.M.
Politică / 23 iunie, 14:57

Sursa foto: Facebook/ Alexandru Muraru

Sursa foto: Facebook/ Alexandru Muraru

Vicepreşedintele PNL, Alexandru Muraru, anunţă demararea procedurilor de excludere din partid a grupului condus de Adrian Veştea, în urma picării în Parlament a propunerii de guvern, potrivit unui mesaj postat pe contul său oficial de facebook.

Decizia vine după ce Executivul nominalizat a întrunit cel mai mic scor din istoria modernă la un vot de învestitură, se arată în postarea menţionată.

„Niciodată în istoria noastră modernă, preşedintele României nu s-a băgat intruziv în viaţa unui partid politic care l-a susţinut şi nu s-a îndepărtat atât de repede şi atât de mult de promisiunile făcute faţă de milioane de oameni”, susţine Alexandru Muraru pe pagina de Facebook

Situaţia tensionată de la nivelul conducerii blochează negocierile pentru alte majorităţi parlamentare, în timp ce reprezentanţii PSD se află într-o poziţie de izolare politică după ruperea vechii coaliţii, conform mesajului postat.

„Cât despre pucişti, e game-over în PNL. Excluderea este iminentă, fără prea multe explicaţii”, scrie Muraru pe Facebook.

Opinia Cititorului ( 6 )

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  1. 1.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 23.06.2026, 15:43)

    O să fie grupu' minorităților ălelalte

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    2.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 23.06.2026, 15:54)

    bine spus, omul are dreptate

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    3.  Total de acord
    (mesaj trimis de Anonim în data de 23.06.2026, 17:04)

    Total de acord după care anticipate sa vedem care e părerea poporului despre ceea ce se întâmplă!!

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    4.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 23.06.2026, 20:36)

    esti mai prost pnlist din partid, ai luat locul lui sica, nici sa vorbesti nu stii, vorbeste gura fara tine si esti doar sluga pnl a ardelenilor de bh.

    nici la latrine nu esti bun ca te scapi pe gauri. 

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    5.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 23.06.2026, 21:48)

    soldovenii slugi la ardeleni in pnl

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    6.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 23.06.2026, 22:57)

    felul în care iei excludea usr membrii decenti a devenit un cod de bune practici. sau a fost proiectul pilot.

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