Alexandru Muraru solicită excluderea contestatarilor din PNL după eşecul Cabinetului Veştea

Vicepreşedintele PNL, Alexandru Muraru, anunţă demararea procedurilor de excludere din partid a grupului condus de Adrian Veştea, în urma picării în Parlament a propunerii de guvern, potrivit unui mesaj postat pe contul său oficial de facebook.

Decizia vine după ce Executivul nominalizat a întrunit cel mai mic scor din istoria modernă la un vot de învestitură, se arată în postarea menţionată.

„Niciodată în istoria noastră modernă, preşedintele României nu s-a băgat intruziv în viaţa unui partid politic care l-a susţinut şi nu s-a îndepărtat atât de repede şi atât de mult de promisiunile făcute faţă de milioane de oameni”, susţine Alexandru Muraru pe pagina de Facebook

Situaţia tensionată de la nivelul conducerii blochează negocierile pentru alte majorităţi parlamentare, în timp ce reprezentanţii PSD se află într-o poziţie de izolare politică după ruperea vechii coaliţii, conform mesajului postat.

„Cât despre pucişti, e game-over în PNL. Excluderea este iminentă, fără prea multe explicaţii”, scrie Muraru pe Facebook.