Alexandru Nazare: ”Privesc cu foarte mult optimism anul 2026”

Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, se arată optimist în ceea ce priveşte perspectivele privind economia românească în anul 2026, el arătând că, după obţinerea câtorva avize, sunt ”şanse foarte mari” ca România să adere la Organizaţia de Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE) în acest an, informează news.ro.

”Privesc cu foarte mult optimism anul 2026. (...) datorită în primul rând datelor din execuţia bugetară, chiar dacă nu e finalizată execuţia bugetară pe 2025, datele sunt încurajatoare şi sprijină şi transferă încredere în privinţa modului în care corecţia fiscal-bugetară a fost executată de către România”, a declarat Alexandru Nazare, marţi, într-o conferinţă de presă.

El a arătat că sunt ”şanse foarte mari” şi în ceea ce priveşte perspectiva de aderare a României la OCDE, mai existând ”o serie de avize de obţinut”.

”Anul 2026 poate fi anul aderării la OCDE, care transmite un semnal economic foarte important. Perspectivele, din punctul de vedere al pieţelor şi al agenţiilor de rating, sunt foarte bune (...) Pleacă de la o altă bază, o bază în care România şi-a îndeplinit angajamentele, o bază de încredere”, a subliniat ministrul.