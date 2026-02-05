Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Alexandru Nazare a prezentat pachetul de relansare economică

S.B.
Politică / 5 februarie, 14:26

Alexandru Nazare a prezentat pachetul de relansare economică

Ministrul Finanţelor a prezentat, joi, pachetul de relansare economică, despre care afirmă că are o componentă fiscală de măsuri fiscale şi o componentă de reaşezare a schemelor de susţinere pentru companii, informează news.ro.

Ministrul a mai spus că se mută focusul de pe consum, pe investiţii.

”Am prezentat astăzi în şedinţa de guvern actul normativ privind instituirea măsurilor de relansare economică şi creşterea competitivităţii economiei României. Trecând în revistă toate componentele acestuia, va fi publicat în foarte scurt timp pe site-ul Ministerului de Finanţe. Înainte de a începe aş vrea să mulţumesc companiilor, antreprenorilor,de la microîntreprinderi, IMM-uri, la mari companii şi românilor pentru susţinerea acordată în toată această perioadă de ajustare, de consolidare fiscală, pe sacrificiu şi pe sprijinul acestora s-a bazat practic rezultatul pe care am reuşit să-l obţinem la finalul anului trecut, când am obţinut un deficit cash de 7,6%, sub ţinta negociată cu Comisia Europeană, de 8,4%. De ce insist pe acest lucru? Insist pentru că acest efort al tuturor românilor a făcut posibil ca acum să avem spaţiu fiscal disponibil pentru a putea discuta despre măsuri de relansare”, a declarat ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, după şedinţa de guvern.

El a precizat că această discuţie a fost începută în cursul anului trecut iar astăzi acest lucru se materializează şi pe baza discuţiilor şi pe baza efortului făcut în grupul de lucru cu toate partidele politice, Ministerul Finanţelor a integrat idei, a integrat proiecte, astfel încât astăzi să avem un program de relansare care să poată fi prezentat public.

”De asemenea, am făcut consultări în ultimele zile cu mediul de business şi vom continua aceste consultări în următoarele zile pentru a opera modificări în acest plan de relansare, astfel încât să cuprindem observaţiile pe care le avem şi de la mediul de business şi din zonele care sunt menţionate în programul de relansare”, a subliniat el.

Potrivit ministrului, complementar cu programul pe care îl prezintă astăzi, au adoptat câteva măsuri în decembrie.

”În decembrie am instituit o cotă unică de 1% pentru micro-întreprinderi şi ea face parte din planul pe care îl prezentăm astăzi şi planul este comun, inclusiv măsurile din decembrie şi ce am prezentat astăzi. De asemenea, este activă din decembrie garantia de portofoliu unde, prin Banca de Investiţi şi Dezvoltare avem peste 6 miliarde de lei disponibili pentru microîntreprinderi şi întreprinderi mici. De asemenea, pentru marele companii, taxa pe cifra de afacere a fost căzută de la 1% la 0,5% iar în acest an este 0,5% pentru a le permite acestora investiţii mai mari în 2026”, a menţionat Nazare.

Ministrul Finanţelor precizează că acest plan are o componentă fiscală de măsuri fiscale şi o componentă de reaşezare a schemelor de susţinere pentru companii.

”În fapt, ce facem? Mutăm focusul de pe consum, pe investiţii, prin acest plan. Mutăm focusul de pe număr de proiecte şi volum de finanţare, pe calitate. Mutăm focusul de la volume de proiecte la domenii strategice unde România are interese importante. Şi, bineînţeles, modernizăm instrumentele de susţinere a companiilor introducând noi concepte şi noi moduri de finanţare astfel încât România să-şi crească nivelul de competitivitate şi şansele de a atrage investiţii străine în România şi de a-şi dezvolta investiţii mari româneşti. Aceste lucruri sunt toate conţinute în planul pe care îl prezentăm astăzi”, a explicat Alexandru Nazare.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

  1. fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 05.02.2026, 14:30)

    La anul vor fii și mai săraci și cu trupe în război la Odessa !

    (și cu 200,000 extracomunitari care vor solidifica industria și combate deficitul) 

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

    1. 1.1.  Comentariu eliminat conform regulamentului (răspuns la opinia nr. 1)
      (mesaj trimis de Redacţia în data de 05.02.2026, 14:45)

      ...

      1.2.  fără titlu (răspuns la opinia nr. 1)
      (mesaj trimis de anonim în data de 05.02.2026, 14:48)

      Sugeranistii sunt pregatiti de 1 an sa mearga la razbel...

      Primul lot a plecat in septembrie si mai pleaca un lot de mosi si babe de 70 de ani care s eplang ca nu vor sa mearga la razboi!

      Voi nu va dati seama de absurdul care il raspanditi domnilor Aurari, Sosoci si Poti, aflati in slujba Rusiei?! 

      Acord

      Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

    2. fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 05.02.2026, 14:43)

    asa isi trateaza statul cetatenii? iesiti din sala la AGA FP ca sa nu fie cvorum, desi la sedinta anterioara de acum o ora ati fost? prea mare bataia de joc din partea ministerului finantelor.

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

    3. Masuri de doi bani
    (mesaj trimis de anonim în data de 05.02.2026, 15:08)

    Masuri de doi bani care nu vor produce nicio relansare. Unde sunt programele Rabla cu bani multi in ele, unde sunt panourile solare.. toate alea care conteaza lipsesc cu desavarsire fiind inlocuite cu o frectie la picior de lemn.

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

