Guvernul adoptă Pachetul 2 de reforme cu impact bugetar de 3,7 miliarde lei, vizând reducerea inechităţilor şi restructurarea ASF, ANRE şi ANCOM, care vor diminua organigrama cu până la 30% până la finalul lunii octombrie.

Potrivit ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare:

„Foarte multe din prevederi erau lucruri fie asumate în PNRR, neduse la bun sfârşit, fie erau multe alte chestiuni legate de combaterea evaziunii, insolvenţă, reguli noi în privinţa colectării ANAF. Acest pachet 2 rezolvă probleme structurale.

Suntem conştienţi că măsurile nu sunt uşoare, nu sunt chestiuni uşor de dus. dozajul acestor măsuri este foarte intens pentru că au fost amânate ani de zile. Având în vedere ce ne aşteaptă în octombrie, la evlauarea CE, suntem nevoiţi să le adoptăm ca să evităm măsuri mult mai dure, taxe mai mari, libertate mult mai mică pentru a lua măsurile pe care le considerăm bune.

(impactul bugertar?) 3,7 miliarde este impactul pachetului fiscal, iar cel al celorlalte pachete este de 6,9 miliarde de lei

Mihai Jurca, şeful Cancelariei: Reforma reduce din inechtiăţi şi reduce efortul făcute de populaţie şi companii. Până la finalul lui ocotmbrie conduycerile ASF, ANRE şi ANCOM vor trebui să vină la Parlament cu pripneri de reducere a organigramei de 10% pentru posturile de specialitate şi 30% pentru posturile-suport.

Este un pachet de lege simplu ce vine cu propuneri clare de reducere a unor cheltuieli, a personalului, astfel încât şi aceste structuri să contribuie la efortul general de echilibrare bugetară.