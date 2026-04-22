Alexandru Nazare: Responsabilitatea şi deciziile înţelepte trebuie să primeze peste interesele de partid

Alexandru Nazare, ministrul Finanţelor, a transmis miercuri pe pagina sa de Facebook că România a făcut „paşi rapizi pentru a aduce mai multă transparenţă şi disciplină în gestionarea resurselor publice” şi că eforturile Guvernului condus de Ilie Bolojan de a pune ordine în finanţele publice trebuie continuate cu consecvenţă, potrivit declaraţiilor sale.

Ministrul a subliniat necesitatea unui guvern care să îşi asume serios obiectivele stabilite şi l‑a descris pe premierul Bolojan drept „garantul stabilităţii şi rigurozităţii” în implementarea programului, precizând aceste idei pe pagina sa de Facebook.

Nazare a mai avertizat că România se confruntă în continuare cu „un deficit uriaş de corectat” şi se află într‑un „echilibru economic fragil”, fiind vulnerabilă la turbulenţele externe care au dus deja la creşterea costurilor de finanţare.

El a explicat că reformele fiscale, inclusiv consolidarea rolului ANAF şi al Vămii în asigurarea respectării regulilor, fac parte din angajamentele asumate prin programul de guvernare şi în relaţia cu partenerii internaţionali, iar procesul, deşi dificil, este necesar pentru corectarea disfuncţionalităţilor.

„Avem nevoie de echilibru şi de un guvern care îşi asumă în mod serios obiectivele stabilite. De aceea, responsabilitatea tuturor şi deciziile înţelepte trebuie să primeze în aceste zile, deasupra oricăror interese de partid”, a declarat Nazare pe pagina sa de Facebook, exprimându‑şi încrederea că se vor identifica „cu echilibru şi maturitate” soluţiile care să pună stabilitatea şi traiectoria de dezvoltare a României pe primul loc.