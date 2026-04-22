Alexandru Nazare: Responsabilitatea şi deciziile înţelepte trebuie să primeze peste interesele de partid

Alexandru Nazare, ministrul Finanţelor, a transmis miercuri pe pagina sa de Facebook că România a făcut „paşi rapizi pentru a aduce mai multă transparenţă şi disciplină în gestionarea resurselor publice” şi că eforturile Guvernului condus de Ilie Bolojan de a pune ordine în finanţele publice trebuie continuate cu consecvenţă, potrivit declaraţiilor sale.
Ministrul a subliniat necesitatea unui guvern care să îşi asume serios obiectivele stabilite şi l‑a descris pe premierul Bolojan drept „garantul stabilităţii şi rigurozităţii” în implementarea programului, precizând aceste idei pe pagina sa de Facebook.
Nazare a mai avertizat că România se confruntă în continuare cu „un deficit uriaş de corectat” şi se află într‑un „echilibru economic fragil”, fiind vulnerabilă la turbulenţele externe care au dus deja la creşterea costurilor de finanţare.
El a explicat că reformele fiscale, inclusiv consolidarea rolului ANAF şi al Vămii în asigurarea respectării regulilor, fac parte din angajamentele asumate prin programul de guvernare şi în relaţia cu partenerii internaţionali, iar procesul, deşi dificil, este necesar pentru corectarea disfuncţionalităţilor.
„Avem nevoie de echilibru şi de un guvern care îşi asumă în mod serios obiectivele stabilite. De aceea, responsabilitatea tuturor şi deciziile înţelepte trebuie să primeze în aceste zile, deasupra oricăror interese de partid”, a declarat Nazare pe pagina sa de Facebook, exprimându‑şi încrederea că se vor identifica „cu echilibru şi maturitate” soluţiile care să pună stabilitatea şi traiectoria de dezvoltare a României pe primul loc.
Opinia Cititorului ( 1 )
1. fără titlu
(mesaj trimis de esop în data de 22.04.2026, 11:31)
Ne intrebam .Ce stie PSD ca se va intimpla in aceasta lume si nu stim noi de a pus singur la cale o astfel de „paranghelie ” ce pentru un cetatean neavizat pare a fi o prostie ?Daca nu ii conveneau deciziile lui Bolojan era cu mult mai simpla sa nu le voteze in Coalitie si sa arate asta cetateanului roman .Cind colo PSD decide sa scape de Bolojan neavind „nici in clin nici in mineca ”cu celalalte Partide din Coalitie care nu sunt atacate politic .Pe de alta parte chiar ca nu intelegem ce il mina in lupta pe Nicusor Dan de cheama fara rost partidele din Coalitie la Cotroceni .Toti vor spune exact ceea ce au spus deja .Daca la finalul consultarilor, indiferent de cite runde este pregatit sa faca N.Dan ,nu iese nimic, Presedintele devine marele perdant .Cuvintul lui nu va mai face nici cit o ceapa degerata .Daca N.Dan reuseste sa mentina Coalitia va fi aplaudat la scena deschisa .Sunt totusi prea multe necunoscute .N.Dan nu are nici macar sansa de a determina aparitia unor Alegeri Anticipate .In Romania ele nu se pot face decit daca tot Parlamentul demisioneaza fiecare parlamentar demisionind in nume personal si Presedintele incepe punerea in miscare a tuturor obligatiilor sale constitutionale .Totul pare o sceneta la TV.