Alexandru Rogobete: Guvernul a adoptat reforma sănătăţii

I.S.
Politică / 29 august, 19:37

Alexandru Rogobete: Guvernul a adoptat reforma sănătăţii

Guvernul a aprobat un pachet legislativ care reformează sistemul de sănătate, redirecţionând pacienţii către medicina primară şi ambulatorii de specialitate, revizuind criteriile de ocupare a funcţiilor de conducere din spitale şi modificând modul de finanţare al cabinetelor de familie, pentru a genera economii şi a îmbunătăţi eficienţa serviciilor medicale.

Potrivit ministrului, Alexandru Rogobete:

„Pachetul legislativ pentru sănătate reaşează multe componente importante din sistemul de sănătate. Reoreientarea pacienţilor de la spitalizare continuă către medicina primară şi ambulatoriile de specialitate.

O altă modificare este regândirea indicatorilor de performanţă pentru managerii de spitale şi criteriile de ocupare a funcţiilor de şefi de secţie, care nu vor mai fi numiţi direct de către universităţi, ci vor ocupa funcţia prin concurs. Este absolut necesar ca şeful secţiei să fie cadru didactic. Nu se pune problema de a separa rolul universităţilor de spitale.

Modul în care se vor deconta serviciile în cabinetele de familie, care sunt stâlpul sistemului de sănătate. Ne dorim o regândire a procentelor în ce priveşte modul de finanţare. Până în 2027, 20% din buget pentru lista de pacienţi şi 80% pe numărul de servicii raportate şi decontate. Se va face o economie de 3,2 miliarde de lei pentru 2026, ani care vor fi redistribuiţi către programele de sănătate în interiorul bugetului.

Aceste economii le vom regăsi în creşterea punctului pentru ambulatoriile de specialitate. Există o nemulţumire justificată din partea colegilor cu practică independentă însă anvelopa bugetară nu ne permite să creştem valoarea punctului de plată în ambulatorii.

O altă măsură este modul în care se alocă influenţele salariale - direct cu numărul de servicii. Metodologia va ţine cont de ponderea cheluielilor de personal, numărul de servicii şi complexitatea cazurilor etc. Când anvelopa salarială va fi mai mare decât anvelopa serviciilor va exista un indicator negativ de alocare a resurselor. Pentru ambulatoriile de specialitate ne dorim creşterea programului de lucru acolo unde se poate, circa 60% dintre ele. Nu pentru toate specialităţile, ci pentru cele pentru care există adresabilitate.

Se măreşte procentul pentru clawback, ceea ce ava aduce CNSAS un venit suplimentar.”

