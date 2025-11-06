Algoritmii fiscali din UE analizează activitatea contribuabililor pe reţelele sociale

Inteligenţa Artificială transformă profund modul de funcţionare al administraţiilor fiscale europene, acestea folosind deja algoritmi care scanează internetul şi reţelele sociale în funcţie de numele contribuabililor, potrivit declaraţiilor făcute de Adrian Luca, prim-vicepreşedinte al Camerei Consultanţilor Fiscali (CCF), cu prilejul Zilei Profesiilor Liberale din România.

„Algoritmii administraţiilor fiscale din UE pot intra pe profilul de Instagram, LinkedIn sau pe site-urile de vânzări vizitate de contribuabili, comparând cheltuielile cu veniturile declarate. Scanează reţelele sociale ca să determine cercul de interese, relaţiile de afaceri şi chiar să prezică comportamente”, a explicat Adrian Luca.

El a precizat că administraţia fiscală din Finlanda este una dintre cele mai avansate, urmând să aibă, până în 2030, un ecosistem complet automatizat, capabil să urmărească în timp real toate tranzacţiile, fără a mai fi nevoie de raportări separate.

Adrian Luca a atras atenţia şi asupra impactului AI asupra profesiei de consultant fiscal. „Clienţii folosesc deja inteligenţa artificială pentru a ne verifica. Sunt zeci de instrumente care pot completa o declaraţie fiscală în 30 de secunde. Clientul va veni la consultant doar atunci când algoritmii fiscului îi vor semnala un risc fiscal de 78% şi va avea nevoie de cineva care să-i explice contextul - un lucru pe care AI nu îl poate face”, a spus el.

În opinia sa, rolul consultantului fiscal va deveni acela de a traduce datele brute în înţelesul real al afacerii, o abilitate care „rămâne profund umană”.

Pentru a analiza interacţiunea dintre tehnologie şi fiscalitate, Camera Consultanţilor Fiscali va organiza Summitul de Fiscalitate şi Tehnologie, în perioada 11-12 noiembrie 2025, eveniment la care vor participa reprezentanţi ai Comisiei Europene, Ministerului Finanţelor, ANAF şi ai mediului de afaceri.