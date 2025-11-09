Alimentarea cu gaze, întreruptă pentru aproape 170 de clienţi dintr-un bloc de pe strada Braşov din Capitală

Aproximativ 170 de clienţi casnici şi non-casnici au rămas fără gaze naturale după un incident produs la instalaţia de utilizare a unui bloc de pe strada Braşov nr. 25L, bloc C3, din Bucureşti, a anunţat duminică Distrigaz Sud Reţele, potrivit unui comunicat al companiei.

Compania precizează că alimentarea cu gaze a fost oprită sâmbătă seara, la ora 21:49, „pentru asigurarea condiţiilor de securitate”, după ce s-a constatat o defecţiune la instalaţia comună de utilizare a imobilului. Măsura va rămâne în vigoare până la remedierea defecţiunilor de către o firmă autorizată de A.N.R.E.

Distrigaz Sud Reţele a subliniat că instalaţia comună de utilizare aparţine clienţilor, nu companiei, iar reluarea alimentării se va face doar după prezentarea documentelor justificative privind remedierea şi revizia tehnică efectuate de un operator autorizat.

Compania reaminteşte că, în caz de miros de gaze, locatarii trebuie să apeleze numerele de urgenţă 021 9281, 031 9031 sau 0800 877 778, să aerisească încăperea şi să evite acţiunile care pot provoca scântei sau explozii.

Incidentul survine la trei săptămâni după explozia din Sectorul 5 al Capitalei, soldată cu trei morţi şi 15 răniţi, în urma căreia Distrigaz Sud Reţele a oprit alimentarea pentru peste o mie de clienţi casnici.