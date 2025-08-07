Allianz raportează profit operaţional record în prima jumătate a anului 2025

Grupul Allianz a înregistrat în primul semestru din 2025 un profit operaţional record de 8,6 miliarde euro, în creştere cu 9,3% faţă de aceeaşi perioadă din 2024, potrivit unui comunicat al companiei. Cifra reprezintă 54% din profitul operaţional estimat pentru întregul an, semnalând un avans solid pe toate liniile de business.

Veniturile totale ale grupului au atins 98,5 miliarde euro în S1 2025, cu 10,1% mai mult decât în primele şase luni ale anului trecut. Profitul net atribuit acţionarilor a crescut cu 9,5%, până la 5,5 miliarde euro, iar câştigul pe acţiune a urcat la 13,99 euro (+11,3%). Randamentul anualizat al capitalurilor proprii (RoE) a fost de 18,5%.

Ajustat pentru efectele excepţionale - provizionul legat de vânzarea participaţiei în joint venture-ul din India şi câştigurile din cedarea activelor deţinute în parteneriatul cu UniCredit - profitul net a crescut cu 6,2%, venitul per acţiune cu 7,9%, iar RoE s-a menţinut la un nivel solid de 17,9%. Rata de solvabilitate Solvency II s-a situat la 209%.

Pentru întregul an 2025, Allianz estimează un profit operaţional de 16 miliarde euro, cu o variaţie posibilă de un miliard în plus sau în minus. Programul de răscumpărare de acţiuni de până la 2 miliarde euro, anunţat la finalul lui februarie, este în desfăşurare, fiind deja finalizată răscumpărarea a 1 miliard euro în primul semestru.

„Allianz a obţinut rezultate record în prima jumătate a anului, pe fondul unei creşteri susţinute şi a preocupării disciplinate privind productivitatea. Mixul diversificat de business, acoperirea globală şi implementarea consecventă ne plasează pe drumul cel bun pentru a îndeplini ambiţiile stabilite în cadrul Capital Markets Day”, a declarat Oliver Bäte, CEO al Allianz SE.