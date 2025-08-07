Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

Allianz raportează profit operaţional record în prima jumătate a anului 2025

A.B.
Companii / 7 august, 18:44

Allianz raportează profit operaţional record în prima jumătate a anului 2025

Grupul Allianz a înregistrat în primul semestru din 2025 un profit operaţional record de 8,6 miliarde euro, în creştere cu 9,3% faţă de aceeaşi perioadă din 2024, potrivit unui comunicat al companiei. Cifra reprezintă 54% din profitul operaţional estimat pentru întregul an, semnalând un avans solid pe toate liniile de business.

Veniturile totale ale grupului au atins 98,5 miliarde euro în S1 2025, cu 10,1% mai mult decât în primele şase luni ale anului trecut. Profitul net atribuit acţionarilor a crescut cu 9,5%, până la 5,5 miliarde euro, iar câştigul pe acţiune a urcat la 13,99 euro (+11,3%). Randamentul anualizat al capitalurilor proprii (RoE) a fost de 18,5%.

Ajustat pentru efectele excepţionale - provizionul legat de vânzarea participaţiei în joint venture-ul din India şi câştigurile din cedarea activelor deţinute în parteneriatul cu UniCredit - profitul net a crescut cu 6,2%, venitul per acţiune cu 7,9%, iar RoE s-a menţinut la un nivel solid de 17,9%. Rata de solvabilitate Solvency II s-a situat la 209%.

Pentru întregul an 2025, Allianz estimează un profit operaţional de 16 miliarde euro, cu o variaţie posibilă de un miliard în plus sau în minus. Programul de răscumpărare de acţiuni de până la 2 miliarde euro, anunţat la finalul lui februarie, este în desfăşurare, fiind deja finalizată răscumpărarea a 1 miliard euro în primul semestru.

„Allianz a obţinut rezultate record în prima jumătate a anului, pe fondul unei creşteri susţinute şi a preocupării disciplinate privind productivitatea. Mixul diversificat de business, acoperirea globală şi implementarea consecventă ne plasează pe drumul cel bun pentru a îndeplini ambiţiile stabilite în cadrul Capital Markets Day”, a declarat Oliver Bäte, CEO al Allianz SE.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Companii

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

07 august

Citeşte Ziarul BURSA din 07 august

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

07 august
Ediţia din 07.08.2025

Consultă arhiva ziarului
Casino Online
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

07 Aug. 2025
Euro (EUR)Euro5.0736
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3461
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.3897
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8110
Gram de aur (XAU)Gram de aur471.9649

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale
industrylink.eu

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video

ENGLISH SECTION

more articles

Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
targulnationalimobiliar.ro
romaniansecuritysummit.com
industrylink.eu
connecting.careers
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2025 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb