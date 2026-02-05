Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Alphabet şi acţiunile din tehnologie scad pe fondul investiţiilor masive în AI

U.B.
Piaţa de Capital / 5 februarie, 15:40

Alphabet şi acţiunile din tehnologie scad pe fondul investiţiilor masive în AI

Acţiunile din sectorul de tehnologie au înregistrat un val de vânzări, arată datele eToro, iar indicele S&P 500 Technology a pierdut ieri 2,7% şi a coborât cu peste 4% de la începutul lunii, potrivit unui comunicat de presă remis redacţiei. Indicele Nasdaq, dominat de tehnologie, a încheiat ziua cu o scădere de 1,5%, se adaugă în comunicat.

Sursa menţionată subliniază că aceste schimbări au început marţi, odată cu anunţul Anthropic privind lansarea unui agent AI care ar automatiza sarcinile din domenii, precum cele juridice, de vânzări, de marketing şi de analiză de date. Acest lucru a dus la o vânzare masivă în rândul companiilor americane şi europene din sectoarele de analiză de date, servicii profesionale şi software, dar s-a extins şi la giganţii tehnologici, pe fondul îngrijorărilor legate de creşterea concurenţei, potrivit comunicatului de presă.

Sectorul serviciilor de comunicaţii, care include Meta şi Alphabet, a scăzut ieri cu aproape 1% şi a înregistrat o scădere de aproape 5% de la începutul lunii februarie, se arată în comunicat. Investitorii aşteptau rapoartele Alphabet pentru a înţelege direcţia în care se îndreaptă dezvoltările în domeniul AI şi pentru a-şi da seama cum va monetiza compania investiţiile pe care le derulează, subliniază sursa citată.

Comunicatul de presă arată că veniturile Alphabet din al patrulea trimestru au crescut cu 18% faţă de anul precedent. Veniturile din publicitate ale Google au crescut cu 14%, iar ale Google Cloud cu 48%, generând un profit operaţional de 5,3 milioane de dolari, evidenţiază sursa menţionată.

Acţiunile companiei au crescut cu 4% la începutul conferinţei telefonice privind rezultatele financiare, dar au pierdut aceste câştiguri pe parcurs, deoarece pieţele privesc dincolo de rezultatele pozitive şi se concentrează pe riscul de execuţie legat de cheltuielile enorme de capital, subliniază comunicatul de presă. Alphabet a cheltuit aproape 92 de miliarde de dolari în 2025 şi estimează cheltuieli de capital între 175 şi 185 de miliarde de dolari pentru 2026, potrivit comunicatului de presă.

Vicepreşedinte senior şi director al Alphabet, Anat Ashkenazi, a subliniat continuarea angajărilor în domeniul AI şi al cloud-ului şi a menţionat că „investiţiile pe care le-am făcut în AI se traduc deja în performanţe solide în întreaga afacere”, conform comunicatului remis redacţiei.

Conducerea Alphabet a menţionat, însă, „constrângerile de aprovizionare” existente în ceea ce priveşte computerele şi infrastructura necesare inteligenţei artificiale, cu o variabilitate potenţială a cheltuielilor de capital din cauza problemelor legate de lanţul de aprovizionare şi de preţuri, se arată în sursa precizată. Un alt obstacol pentru 2026 ar putea veni din partea cheltuielilor mai mari cu amortizarea şi a costurilor operaţionale aferente centrelor de date, cum ar fi cele pentru energie, potrivit comunicatului remis redacţiei.

Din punct de vedere al acţiunilor, comunicatul arată că nivelul investiţiilor prevăzut de Alphabet ar putea reprezenta o scădere semnificativă a fluxului de numerar disponibil în prezent, deoarece randamentul la scară largă al investiţiilor în AI este în mare parte incert. Compania apelează la răbdarea investitorilor şi le cere să aibă încredere că AI-ul va deveni un motor important al veniturilor la scară largă, precizează sursa menţionată. Dacă monetizarea AI durează mai mult decât se aşteaptă, acest nivel de investiţii ar putea afecta marjele şi profiturile, potrivit comunicatului de presă. Deşi adoptarea AI accelerează în mod evident, Gemini atingând peste 750 de milioane de utilizatori lunari, iar Apple alegând Google ca furnizor preferat de servicii cloud pentru a dezvolta următoarea generaţie de modele Apple Foundation bazate pe Gemini, diferenţa dintre utilizare şi monetizare rămâne mare, conform sursei citate.

Opinia Cititorului ( 1 )

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

  1. 1.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 05.02.2026, 15:58)

    in US scade tot. MAG 7 -20%

    BITCOIN-~ 50% 

    aur-20% 

    silver-30% 

    Cele mai mari concedieri din 2009 anuntate azi, cele mai mici angajari din 2009. Asa zis=-a "rotatie" din growth in value nu merge cu somaj in crestere.

    cine n-are bonduri sa si cumpere, adica vorba vine, faceti ce vreti. 

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

Curs valutar BNR

05 Feb. 2026
Euro (EUR)Euro5.0945
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3209
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.5565
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8730
Gram de aur (XAU)Gram de aur678.2085

