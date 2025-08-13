Alum Tulcea trece pe pierdere de 7,7 milioane lei în prima jumătate a anului

Producătorul de alumină Alum Tulcea a raportat o pierdere netă de 7,65 milioane lei în primul semestru din 2025, după un profit de 5,19 milioane lei în perioada similară a anului trecut, când rezultatul pozitiv fusese susţinut de vânzarea certificatelor de emisii, în valoare de 21 milioane lei, transmite Agerpres, de la care relatăm cele ce urmează.

Cifra de afaceri s-a redus semnificativ, la 13,5 milioane lei, de la 66,8 milioane lei în primele şase luni din 2024, pe fondul scăderii volumelor vândute. Activitatea de producţie de alumină calcinată rămâne suspendată din august 2022, compania continuând doar servicii de intermediere pentru Alro.

Activele totale au coborât la 175,9 milioane lei, iar datoriile au urcat uşor la 49,26 milioane lei. Raportul semestrial arată că activele nete sunt sub 50% din capitalul social, conducerea analizând opţiuni pentru refacerea acestuia, cu estimarea revenirii pe profit în următorii ani, conform sursei citate.

Alum, singurul producător de alumină din România, are o capacitate anuală de 600.000 de tone şi este controlată de Alro Slatina, parte a grupului Vimetco.