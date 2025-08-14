Amazon introduce livrarea în aceeaşi zi pentru produse alimentare perisabile

Amazon a anunţat miercuri extinderea serviciului de livrare rapidă în Statele Unite, incluzând acum şi produse alimentare perisabile precum căpşuni, lapte, carne şi mâncăruri congelate, disponibile pentru clienţii Prime în aceeaşi zi în care sunt comandate, transmite Reuters.

Noua opţiune este gratuită pentru abonaţii Prime, care plătesc 14,99 dolari pe lună sau 149 dolari pe an, pentru comenzi de peste 25 de dolari. Clienţii fără abonament Prime vor achita 12,99 dolari per comandă, indiferent de valoarea acesteia, potrivit sursei.

Serviciul este deja disponibil în peste 1.000 de oraşe din SUA, printre care Phoenix, Raleigh şi Tampa, iar până la sfârşitul anului va fi extins la 2.300 de locaţii, relatează sursa.

În trecut, comenzile alimentare ale abonaţilor Prime erau procesate prin Amazon Fresh sau Whole Foods Market, necesitând un cost suplimentar de 9,99 dolari pe lună pentru livrările gratuite la comenzi de peste 35 de dolari.

Analistul eMarketer Blake Droesch a subliniat că reducerea pragului minim la 25 de dolari reprezintă o ameninţare directă pentru Instacart, vizând cumpărături rapide şi de valoare mică. Analiştii consideră că noua ofertă ar putea atrage mai mulţi membri Prime, însă calitatea serviciului va fi decisivă pentru succes.

Anunţul a dus la creşterea acţiunilor Amazon cu 1%, în timp ce titlurile Instacart au scăzut cu 10,2%, Kroger şi Doordash cu 4,4%, Walmart cu 2%, iar Uber, compania-mamă a Uber Eats, cu 1%.

Extinderea serviciului vine după ce Amazon a anunţat în iunie o investiţie de 4 miliarde de dolari pentru a aduce livrările în aceeaşi zi şi a doua zi în peste 4.000 de comunităţi rurale americane până la finalul anului.