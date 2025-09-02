Ambasada Republicii Filipine îşi stabileşte sediul în SkyTower Bucureşti

English Version

Ambasada Republicii Filipine în România s-a mutat la etajul 24 al clădirii SkyTower, în urma semnării unui contract de închiriere pe cinci ani pentru un spaţiu de 580 mp, potrivit unui comunicat transmis redacţiei.

„Ambasada Filipinelor s-a redeschis după 12 ani de absenţă în România. Aveam nevoie de un nou sediu care să transmită faptul că Ambasada este din nou prezentă pentru a consolida relaţiile bilaterale”, a declarat E.S. Noel Servigon, ambasadorul Republicii Filipine în România.

Ambasada Filipinelor este cea mai recentă instituţie diplomatică instalată în SkyTower, alături de Ambasada Republicii Coreea, prezentă în clădire din urmă cu nouă ani. „SkyTower continuă să fie o alegere preferată de chiriaşi din diverse domenii, oferind un spaţiu modern, eficient şi sigur, conform standardelor internaţionale”, a precizat Leo Forstner, Managing Director al RPHI România, compania proprietară a clădirii.