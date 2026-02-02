Ambasadorii UE convocaţi în Iran, în urma desemnării Gardienilor Revoluţiei drept organizaţie ”teroristă”

Iranul anunţă că i-a convocat luni pe ambasadorii europeni aflaţi în post la Teheran, în urma deciziei Uniunii Europene de a desemna Gardienii Revoluţiei drept ”organizaţie teroristă”, conform News.ro.

Esmail Baghai, un purtător de cuvânt al diplomaţiei iraniene a anunţat că ”ieri (duminică) şi azi (luni). reprezentanţii tuturor statelor membre ale Uniunii Europene care au o ambasadă la Teheran au fost convocaţi la Ministerul Afacerilor Externe”, relatează sursa.

Sursa mai menţionează faptul că, în cadrul unei conferinţe la care a asistat Esmail Baghai, a fost precizat că ”este vorba despre o măsură minimală”, înaintea altor represalii.

Joi UE a decis să crească presiunile asupra ”regimului” iranian şi Gardienilor Revoluţiei, braţul său armat, pe care l-a catalogat drept ”terorist” în urma rolului important avut în cadrul reprimării brutale a manifestaţiilor din Iran, mai precizează sursa citată.