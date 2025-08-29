Ambasadorul Rusiei, convocat la MAE, privind atacurile ţării sale asupra Ucrainei

Ministrul Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, a semnat o dispoziţie prin care l-a convocat pe ambasadorul Federaţiei Ruse la Bucureşti pentru a-i transmite protestul ferm al României faţă de atacurile masive comise de forţele ruse împotriva obiectivelor civile din Ucraina, în noaptea de 27/28 august, soldate cu victime civile şi pagube materiale semnificative.

În cadrul întrevederii, România a condamnat aceste atacuri, calificându-le drept crime de război şi evidenţiind încă o dată nerespectarea de către Rusia a principiilor dreptului internaţional şi a obligaţiilor sale internaţionale. Totodată, partea română a exprimat regretul că în timpul atacurilor au fost afectate sediul misiunii diplomatice a UE la Kiev şi cel al British Council.

De asemenea, România a condamnat repetatele atacuri ale armatei ruse asupra infrastructurii civile ucrainene din apropierea graniţei cu ţara noastră, subliniind caracterul iresponsabil al acestora şi consecinţele grave asupra securităţii naţionale.