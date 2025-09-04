ANAF: Din august, soţii şi părinţii fără venituri proprii pot fi asiguraţi la sănătate doar prin opţiunea titularului

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală anunţă, potrivit Legii nr. 141/2025 privind unele măsuri fiscal-bugetare, că de la 1 august 2025 persoanele fizice aflate în întreţinerea unei persoane asigurate - soţul, soţia sau părinţii fără venituri proprii - nu mai sunt exceptate automat de la plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate (CASS), potrivit unui comunicat emis redacţiei.

Astfel, asigurarea lor medicală va fi posibilă doar dacă titularul optează pentru plata contribuţiei, prin depunerea Declaraţiei unice (formular 212, aprobat prin Ordinul preşedintelui ANAF nr. 1929/2025). Opţiunea este definitivă şi generează obligaţia de plată a CASS.

Contribuţia se calculează aplicând cota de 10% la valoarea a şase salarii minime brute pe economie. Cum salariul minim este de 4.050 lei începând cu 1 ianuarie 2025, baza de calcul este de 24.300 lei, iar CASS datorată pentru fiecare persoană întreţinută este de 2.430 lei. Plata se face în două tranşe: 25% la depunerea declaraţiei şi 75% până la 25 mai anul următor, dar poate fi achitată şi integral.

Declaraţia unică poate fi depusă online prin Spaţiul Privat Virtual, pe e-guvernare.ro cu semnătură electronică, sau fizic la registraturile ANAF şi prin poştă. Plata contribuţiei se poate efectua la casieriile Trezoreriei, prin SPV, Ghiseul.ro, virament bancar sau mandat poştal.