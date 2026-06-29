Analiză Deloitte: Cumpărăturile online din afara UE se scumpesc de la 1 iulie prin introducerea unei noi taxe vamale

Produsele achiziţionate online din afara Uniunii Europene de către persoane fizice din România, prin comenzi cu o valoare cumulată mai mică de 150 de euro, vor deveni mai scumpe începând cu 1 iulie 2026, potrivit unui comunicat de presă remis redacţiei.

Pe lângă taxa logistică de 25 de lei pe colet aplicată de la începutul anului, va intra în vigoare o taxă vamală de trei euro pentru fiecare articol (subpoziţie tarifară) din colet, ca urmare a eliminării facilităţii fiscale europene care scutea de taxe coletele de mică valoare, conform sursei citate.

Spre deosebire de taxa de procesare naţională, noua taxă vamală a fost decisă la nivel comunitar şi se aplică uniform în toate statele membre. De asemenea, autorităţile europene au convenit introducerea unei taxe logistice unice la nivelul UE cel târziu de la 1 noiembrie 2026, care urmează să înlocuiască taxa de 25 de lei impusă anterior de România. Dacă un colet conţine mai multe produse cu aceeaşi încadrare tarifară, taxa de trei euro se va plăti o singură dată pentru acea categorie, se arată în comunicatul de presă.

„Începând cu 1 iulie 2026, pentru importatori sau reprezentanţii acestora va fi foarte important să stabilească în mod corect încadrarea tarifară a produselor, cât şi alegerea tipului de declaraţie vamală pentru o aplicare cât mai corectă a taxei vamale de trei euro. Per ansamblu, în România, este posibil ca cele două taxe, aplicate concomitent, să descurajeze cumpărăturile online din afara Uniunii Europene, iar operatorii economici implicaţi în astfel de tranzacţii să îşi regândească modelul de business”, arată autorii materialului de transmis.

Măsurile vin pe fondul unei creşteri masive a volumului de e-commerce din afara spaţiului comunitar. Datele UE indică o evoluţie exponenţială a coletelor sub 150 de euro intrate în Uniune: de la 1,2 miliarde în 2022, la 2,4 miliarde în 2023, 4,6 miliarde în 2024 şi 5,8 miliarde în 2025 (echivalentul a circa 15,8 milioane de colete zilnic). Noile reglementări urmăresc compensarea costurilor vamale de supraveghere şi reducerea avantajului competitiv al platformelor extracomunitare. Modificări similare se pregătesc şi în Republica Moldova, unde de la 1 octombrie 2026 comenzile online din afara ţării sub pragul de 150 de euro vor fi supuse cotei generale de TVA de 20%, potrivit sursei citate.