Analiză Storia: Piaţa chiriilor, reechilibrare în octombrie - stagnări în jumătate dintre marile oraşe analizate, creşteri punctuale în sud şi vest

Luna octombrie a adus o reechilibrare a pieţei chiriilor în marile oraşe ale ţării, potrivit analizei realizate de Storia - cea mai vizitată platformă imobiliară din România. Evoluţiile diferă de la un oraş la altul: în aproximativ jumătate dintre oraşele analizate, preţurile medii ale chiriilor au rămas la acelaşi nivel sau au fost mai mici decât anul trecut (de exemplu Braşov -7%, Cluj-Napoca -5%, Sectorul 1 din Capitală -6%), în timp ce în sudul şi vestul ţării s-au înregistrat creşteri punctuale: Craiova +10% şi Timişoara +7%, alături de avansuri moderate în Sectorul 2 (+6%) şi în Sectorul 5 (+7%) din Bucureşti, conform unui comunicat transmis redacţiei.

În luna octombrie, diferenţele de preţ între marile oraşe au rămas semnificative. Cluj-Napoca continuă să fie cel mai scump oraş pentru chirii, cu o medie de 420 euro pentru garsoniere, 600 euro pentru apartamentele cu două camere şi 749 euro pentru cele cu trei camere. La polul opus, Arad rămâne cel mai accesibil oraş dintre cele analizate, cu 230 euro pentru o garsonieră, 359 euro pentru două camere şi 435 euro pentru trei camere. Între aceste extreme, oraşe precum Braşov, Constanţa, Iaşi şi Timişoara se menţin în zona mediană a clasamentului, cu preţuri cuprinse între 300 şi 700 de euro, în funcţie de tipul locuinţei.

„După efervescenţa din finalul verii şi începutul toamnei, vedem în octombrie un ritm mai aşezat, cu ajustări moderate ale chiriilor şi diferenţe locale mai evidente. Interesul pentru închiriere rămâne, însă deciziile se iau mai chibzuit, pe baza comparaţiei între opţiuni. Datele noastre confirmă această tendinţă: în octombrie contactările dintre chiriaşi şi proprietari au fost cu doar 8% mai puţine faţă de anul trecut, în timp ce, comparativ cu luna septembrie, s-a înregistrat o scădere de 21%, specifică perioadei de după vârful toamnei. Totodată, vizualizările de pagini au crescut cu 15% faţă de anul trecut, ceea ce arată că interesul pentru locuinţele de închiriat se menţine ridicat, iar piaţa dă semne de stabilizare”, a declarat Monica Dudău, Head of Marketing Real Estate Europe, OLX Group (Storia şi OLX Imobiliare în RO).

Bucureşti: diferenţe mari între sectoare, creştere accentuată la apartamentele cu trei camere în Sectorul 2

În Capitală, preţurile medii ale chiriilor diferă vizibil între sectoare. În Sectorul 1, chiriile medii au fost de 475 euro la garsoniere, 695 euro la două camere şi 1.080 euro la trei camere, cu evoluţii de +13%, +1% şi +2% faţă de anul trecut. În Sectorul 2, mediile au fost de 389 euro pentru garsoniere, 650 euro pentru două camere şi 999 euro pentru trei camere. Astfel preţul mediu de închiriere al apartamentelor cu trei camere a crescut cu 27% faţă de anul trecut şi este cea mai mare evoluţie anuală înregistrată în Capitală în luna octombrie, în timp ce la două camere nivelul s-a menţinut similar celui din 2024.

În Sectorul 3, mediile au fost 400 euro (o cameră), 550 euro (două camere) şi 729 euro (trei camere), cu variaţii de până la +5% faţă de anul trecut. În Sectorul 4, preţul mediu de închiriere al garsonierelor a crescut cu 14% faţă de 2024, ajungând la 400 euro, în timp ce apartamentele cu două camere s-au închiriat cu 500 euro, iar cele cu trei camere cu 699 euro. În Sectorul 5, mediile au fost 352 euro, 600 euro şi 699 euro, cu creşteri anuale între +1% şi +5%. În Sectorul 6, garsonierele s-au închiriat cu 400 euro, apartamentele cu două camere cu 530 euro şi cele cu trei camere 599 euro.

Analizând diferenţele dintre sectoare, se observă contraste clare între nordul şi vestul Capitalei. Sectorul 1 rămâne cea mai scumpă zonă de închiriat, cu o chirie medie de 791 euro, urmat de Sectorul 2, unde nivelul mediu al chiriilor este de 712 euro, apropiindu-se semnificativ de valorile din nord. Sectorul 3 şi Sectorul 5 se poziţionează în zona mediană a pieţei, cu medii de 555 şi 578 euro, în timp ce Sectoarele 4 şi 6, situate preponderent în sud-vestul Capitalei, rămân cele mai accesibile, cu chirii medii de 527, respectiv 515 euro.

Evoluţia chiriilor în marile oraşe: stabilitate generală, cu creşteri punctuale în sud şi vest

La nivelul celor 10 oraşe analizate, comparaţia dintre octombrie 2025 şi octombrie 2024 confirmă o reechilibrare a pieţei chiriilor, cu stagnări în jumătate dintre centrele urbane şi creşteri punctuale în sud şi vest. Cele mai mari avansuri s-au înregistrat în Craiova (+10%) şi Timişoara (+7%), iar cele mai vizibile scăderi în Braşov (-7%) şi Cluj-Napoca (-5%). Comparativ cu luna septembrie, în majoritatea oraşelor analizate s-au înregistrat ajustări minore ale chiriilor, însă în câteva dintre ele variaţiile au fost mai pronunţate: Craiova -9%, Oradea -7%, Timişoara -7% şi Braşov +8%.

Cluj-Napoca: preţuri stabile de la o lună la alta

În Cluj-Napoca, chiriile medii au fost de 420 euro la garsoniere (+5% faţă de anul trecut), 600 euro la două camere şi 749 euro la trei camere (ambele la acelaşi nivel ca în 2024). Comparativ cu luna septembrie, toate segmentele s-au menţinut stabile.

Constanţa: scăderi lunare moderate, dar avans anual la trei camere

În Constanţa, garsonierele au ajuns la 334 euro (+4% faţă de anul trecut, -5% comparativ cu septembrie), apartamentele cu două camere la 500 euro (nivel constant), iar cele cu trei camere la 700 euro, unde preţul mediu de închiriere a crescut cu 8% faţă de 2024, dar a înregistrat o ajustare lunară de -7%.

Braşov: scăderi uşoare ale chiriilor faţă de anul trecut

În Braşov, chiriile medii au fost de 375 euro la garsoniere (+4% faţă de anul trecut, -1% comparativ cu septembrie), 500 euro la două camere (-5% faţă de anul trecut, -4% comparativ cu luna anterioară) şi 600 euro la trei camere (-7% faţă de 2024, stabile comparativ cu septembrie). Datele arată o scădere uşoară a chiriilor faţă de anul trecut, mai vizibilă la apartamentele cu două şi trei camere.

Timişoara: creşteri anuale vizibile, stabilitate lunară

În Timişoara, preţul mediu de închiriere al garsonierelor a fost de 300 euro (+12% faţă de anul trecut), al apartamentelor cu două camere 450 euro (+7%), iar al celor cu trei camere 500 euro (nivel similar atât comparativ cu luna precedentă, cât şi cu anul anterior). Toate segmentele s-au menţinut stabile comparativ cu luna septembrie.

Iaşi: fără diferenţe majore faţă de anul trecut

În Iaşi, preţul mediu de închiriere a fost de 350 euro la garsoniere (la acelaşi nivel cu anul trecut, -5% comparativ cu septembrie), 450 euro la două camere (similar cu luna trecuta şi anul anterior) şi 550 euro la trei camere (-4% faţă de anul trecut, -5% comparativ cu septembrie).

Craiova: continuă avansul anual

În Craiova, garsonierele s-au închiriat în medie cu 300 euro (+7% faţă de anul trecut), apartamentele cu două camere cu 422 euro (+5%), iar cele cu trei camere cu 500 euro (nivel similar cu 2024). Comparativ cu luna septembrie, chiriile au rămas stabile la garsoniere şi două camere, iar preţul mediu al apartamentelor cu trei camere a scăzut cu 9%.

Oradea: rămâne accesibilă, cu mici scăderi lunare

La Oradea, chiriile medii au fost de 250 euro la garsoniere (-2% faţă de anul trecut, -7% comparativ cu septembrie), 400 euro la două camere (-5% comparativ cu septembrie) şi 500 euro la trei camere (fără variaţii lunare sau anuale).

Sibiu: creştere la garsoniere, stabilitate pe celelalte segmente

În Sibiu, preţul mediu de închiriere al garsonierelor a crescut cu 6% faţă de anul trecut, ajungând la 320 euro (+7% comparativ cu luna septembrie). Apartamentele cu două camere s-au menţinut la 400 euro, iar cele cu trei camere la 500 euro (-2% faţă de anul trecut, fără variaţii lunare).

Arad: creşteri moderate la garsoniere

În octombrie, chiriile medii din Arad au fost de 230 euro pentru garsoniere, 359 euro pentru apartamentele cu două camere şi 435 euro pentru trei camere. Faţă de anul trecut, preţul mediu de închiriere pentru garsoniere a fost cu 5% mai mare, la două camere cu 3% mai mare, iar la trei camere cu 3% mai mic. Comparativ cu luna septembrie, nivelurile s-au menţinut apropiate, cu o creştere de 5% la garsoniere şi o scădere uşoară de 3% la apartamentele cu trei camere.