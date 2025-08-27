Analiză XTB: AI susţine creşterea burselor americane, în timp ce Europa caută campioni în energie şi infrastructură

Inteligenţa artificială a devenit principalul motor al creşterii indicilor americani în ultimii ani, arată o analiză XTB. De la lansarea ChatGPT în 2022, Nasdaq 100 a înregistrat performanţe peste media pieţei, în timp ce acţiunile Nvidia au crescut cu 1.000%, devenind „vedeta de pe Wall Street”.

În Europa, însă, impulsul bursier nu a venit din zona tehnologică, ci din sectoare precum cel bancar şi turistic, datorită ciclului de majorări de dobândă al BCE şi relaxării restricţiilor post-pandemice. Analiştii XTB subliniază că pe termen lung creşterea bazată pe sectoare cu productivitate ridicată, precum tehnologia, este preferabilă celei din industrii tradiţionale.

Revoluţia AI nu se limitează la algoritmi, ci susţine un întreg lanţ valoric: producători de cipuri, companii energetice care furnizează electricitate regenerabilă, firme de construcţii care ridică centre de date şi fonduri imobiliare care le administrează. Din acest punct de vedere, Europa are o oportunitate strategică prin avantajele sale în energie verde şi infrastructură.

„Fiecare companie joacă un rol specific în cadrul lanţului valoric al AI - de la semiconductori la construcţii şi utilităţi -, iar împreună ele conturează modul în care Europa poate beneficia de această revoluţie”, notează analiştii XTB.