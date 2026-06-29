Analiză XTB: Detaliile lansării GTA 6 cresc acţiunile Take-Two Interactive pe bursa americană

Lansarea jocului GTA 6 a devenit unul dintre cele mai urmărite momente de pe piaţa bursieră americană, generând volatilitate pentru acţiunile companiei-mamă, Take-Two Interactive, potrivit unui comunicat de presă transmis de XTB, remis redacţiei.

Anunţarea preţurilor oficiale şi deschiderea precomenzilor oferă investitorilor primele indicii solide despre potenţialul comercial al titlului dezvoltat de studioul Rockstar Games, conform unei analize realizate de Radu Puiu, analist financiar în cadrul XTB România.

Potrivit comunicatului de presă, compania a stabilit un nou prag de preţ pentru jocurile premium de consolă, versiunea standard fiind listată la 79,99 dolari, în timp ce ediţia digitală Ultimate va costa 99,99 dolari. Această decizie marchează o premieră pentru titlurile majore de consolă la lansare. Precomenzile au debutat pe 25 iunie, iar lansarea oficială este programată pentru 19 november, exclusiv pe platformele PlayStation 5 şi Xbox Series X|S, versiunea pentru PC fiind amânată pentru o dată ulterioară. Din punct de vedere financiar, majorarea preţului de bază cu 10 dolari aduce un avantaj net de profitabilitate. Luând ca referinţă estimările Bank of America, care prevăd vânzarea a 45 de milioane de copii în anul financiar 2027, acest adaos structural se traduce în aproximativ 450 de milioane de dolari venituri brute suplimentare.

„Fiecare precomandă şi achiziţie efectuată în perioada de lansare include pachetul Vintage Vice City şi un abonament gratuit de o lună la GTA+. Acesta este o «momeală» clasică. Bank of America îşi majorează previziunile de rezervări tocmai datorită potenţialului noului GTA Online 2.0 şi monetizării mai agresive a serviciului live, considerând acest lucru cheia creşterii profitului TTWO în perioada 2027-2028”, explică Radu Puiu.

O serie de decizii comerciale au provocat însă controverse în rândul comunităţii de gameri. Ediţiile comercializate în format fizic vor conţine doar un cod de descărcare, fără un disc Blu-ray efectiv. In plus, implementarea blocării prin cod regional împiedică utilizarea unei chei digitale din Marea Britanie pe un cont din România. Deşi măsurile elimină piaţa jocurilor second-hand şi blochează importurile paralele mai ieftine (stârnind nemulţumirea consumatorilor), din punct de vedere corporativ strategia vizează maximizarea veniturilor pe fiecare regiune, un aspect privit pozitiv de către acţionari, potrivit sursei citate.

Precedentele din portofoliul companiei sunt masive: GTA 5 a depăşit 200 de milioane de exemplare vândute, iar Red Dead Redemption 2 a trecut de pragul de 60 de milioane. Pentru exerciţiul financiar 2027, în care impactul noului titlu va fi resimţit pe deplin, Take-Two estimează venituri nete cuprinse între 8 şi 8,2 miliarde de dolari, în creştere faţă de cele 6,7 miliarde de dolari prognozate pentru 2026. Sensibilitatea investitorilor la aceste date a fost vizibilă imediat, acţiunile companiei înregistrând aprecieri de câteva procente în premarket imediat după publicarea detaliilor comerciale, se mai arată în comunicatul de presă.