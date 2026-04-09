Analiză XTB: Ingredientele pentru cozonac, mai ieftine în 2026

Produse precum cacao, zahăr, unt, grâu sau ouă sunt şi mai relevante în această perioadă, pentru că sunt principalele ingrediente ale cozonacului de Paşte. După ce oamenii s-au confruntat cu valuri de inflaţie ridicată, întrebarea firească este cât va costa un cozonac în 2026? Răspunsul depinde de dinamica ingredientelor care stau la baza reţetei, anul acesta fiind una favorabilă pentru consumatori, arată analiştii XTB, companie de investiţii pe bursele internaţionale.

Cacao, una dintre cele mai importante materii prime, a înregistrat creşteri de preţ pe tot parcursul anului 2024, din cauza recoltei slabe, care a dus la scăderea producţiei mondiale în principalele ţări producătoare. Ulterior, anul 2025 a înregistrat corecţii abrupte, de ordinul a 60%, pentru că nivelurile au fost ajustate în urma aprecierii excesive.

În prezent, evoluţia preţului boabelor de cacao continuă să fie marcată de scăderi importante, de aproximativ 45% de la începutul anului, explică analiştii XTB.

Preţurile zahărului şi untului din Uniunea Europeană au înregistrat, de asemenea, corecţii în raport cu valorile înregistrate în anii precedenţi. Pe de altă parte, grâul şi ouăle se menţin peste cifrele de acum un an, chiar dacă preţul grâului continuă să fie tranzacţionat la minime istorice.

Care va fi impactul asupra consumatorilor?

În acest moment, nu există indicii privind apariţia unor noi presiuni majore asupra preţurilor. Evoluţia ingredientelor necesare pentru pregătirea cozonacului de Paşte nu este uniformă: în timp ce tariful boabelor de cacao a cunoscut o scădere, alte materii prime s-au menţinut la aceleaşi niveluri sau chiar au avut uşoare majorări.

Deşi efectele conflictului din Orientul Mijlociu se reflectă deja în costurile pentru combustibil sau energie, momentan acestea nu s-au tradus, deocamdată, într-o scumpire directă a ingredientelor.

Astfel cozonacul de Paşte din 2026 ar putea avea un preţ uşor mai redus decât cel de anul trecut. Totuşi, consumatorii nu ar trebui să se aştepte la ieftiniri majore la raft, având în vedere cererea ridicată specifică perioadei, mai adaugă analiştii XTB.