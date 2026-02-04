Ananda Group dezvoltă 2.500 de apartamente în sudul Capitalei

Ananda Group, dezvoltator rezidenţial activ în zona sud a Bucureştiului, a încheiat anul 2025 cu o cifră de afaceri consolidată estimată la aproximativ 265,69 milioane lei, în creştere cu 48% faţă de 2024, potrivit unui comunicat remis redacţiei. Grupul a vândut peste 350 de unităţi locative în cursul anului şi estimează o cifră de afaceri cumulată de peste 228 de milioane de euro pentru perioada 2018-2025, se arată în comunicat.

Sursa menţionată subliniază că unul dintre principalele proiecte este 81 Residence, un ansamblu de circa 1.500 de apartamente, vândut în proporţie de 99%, cu peste 1.000 de locuinţe deja predate şi locuite. Proiectul include facilităţi precum piscine exterioare, spaţii verzi şi zone comerciale, şi face parte dintr-un portofoliu mai larg de dezvoltări în sudul Capitalei, conform comunicatului.

Pentru perioada următoare, Ananda Group are în plan dezvoltarea a peste 2.500 de apartamente, în cadrul unor proiecte rezidenţiale majore, inclusiv pe Strada Biruinţei din Popeşti-Leordeni, extinderea 81 Residence şi un ansamblu mixt lângă staţia de metrou Berceni, evidenţiază sursa precizată. Grupul menţine o structură integrată, cu peste 500 de angajaţi, pentru a susţine livrările şi dezvoltarea proiectelor planificate, în contextul unei cereri constante pe piaţa rezidenţială din sudul Capitalei, conform comunicatului.