Anchetă DNA la Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice Maramureş

Procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie au efectuat săptămâna trecută o percheziţie la Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul IPJ Maramureş, de unde au ridicat calculatoare şi documente, potrivit mass-media.

Dosarul ar fi deschis in rem, pentru faptă, fără a viza o persoană anume. Acţiunea DNA ar fi avut loc miercurea trecută, în timp ce şeful SICE se afla în concediu, acesta urmând să se pensioneze pe 26 august.

În spaţiul public au apărut discuţii despre presupuse „dispariţii misterioase” de probe din dosare, informaţie care nu a fost confirmată oficial. Până la această oră, DNA nu a transmis un punct de vedere, iar Inspectoratul de Poliţie Judeţean Maramureş a precizat că nu comentează activităţile altei instituţii.