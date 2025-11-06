Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

ANCOM avertizează consumatorii să fie atenţi la livrările comenzilor online de Black Friday

A.B.
Miscellanea / 6 noiembrie, 13:55

ANCOM avertizează consumatorii să fie atenţi la livrările comenzilor online de Black Friday

În contextul campaniilor promoţionale de Black Friday, Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM) recomandă utilizatorilor să verifice cu atenţie opţiunile şi condiţiile de livrare, precum şi autenticitatea informaţiilor de pe site-urile de comerţ online, potrivit unui comunicat transmis redacţiei.

Pe lângă analiza preţurilor, a condiţiilor de retur şi a identităţii comercianţilor, ANCOM atrage atenţia asupra mai multor aspecte esenţiale: alegerea unei modalităţi sigure de livrare, inclusiv opţiunea cu deschidere la livrare sau trimiterea cu valoare declarată; verificarea metodei de transport (la adresă, punct fix, locker, easybox, pachetomat etc.); şi atenţia sporită la termenul de livrare, care poate fi mai mare în această perioadă din cauza volumului ridicat de comenzi.

Pentru produsele voluminoase, cum sunt electrocasnicele sau piesele de mobilier, ANCOM precizează că livrarea coletelor mai grele de 31,5 kg nu intră în categoria serviciilor poştale, ci este considerată transport de marfă. De asemenea, autoritatea le recomandă cumpărătorilor să verifice starea ambalajului la primirea coletului şi, dacă acesta prezintă deteriorări, să solicite întocmirea unui document care să consemneze situaţia sau să refuze coletul.

ANCOM avertizează utilizatorii să fie vigilenţi în faţa tentativelor de phishing: „Nu răspundeţi mesajelor (SMS, e-mail) care par transmise de un furnizor de servicii poştale şi prin care vi se cere să accesaţi un link sau să introduceţi date personale ori bancare.” Persoanele care au fost victime ale unor astfel de înşelăciuni trebuie să anunţe imediat furnizorul de servicii poştale şi să se adreseze poliţiei.

Pentru comenzile cu plata ramburs, ANCOM recomandă cumpărătorilor să verifice înainte de plată dacă ei sau un membru al familiei au efectuat comanda.

În cazul în care apar probleme legate de livrarea produselor, consumatorii trebuie să se adreseze mai întâi magazinului online. Dacă nu se ajunge la o soluţionare amiabilă, reclamaţiile pot fi înaintate către Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) - în cazul comercianţilor din România - sau către Centrul European al Consumatorilor, pentru vânzătorii din alte state UE.

ANCOM precizează că nu poate obliga furnizorii de servicii poştale să reia livrarea unui colet sau să acorde despăgubiri, însă poate sancţiona eventualele abateri de la legislaţia poştală, dacă acestea sunt semnalate de utilizatori.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Miscellanea

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

06 noiembrie

Citeşte Ziarul BURSA din 06 noiembrie

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

06 noiembrie
Ediţia din 06.11.2025

Consultă arhiva ziarului
rominsolv.ro
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

06 Noi. 2025
Euro (EUR)Euro5.0845
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.4165
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.4566
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.7769
Gram de aur (XAU)Gram de aur568.9630

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video

ENGLISH SECTION

more articles

Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
gustulitaliei.ro
immromania.eu
world-nuclear-exhibition.com
targuldeturism.ro
thediplomat.ro
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2025 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb