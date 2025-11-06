ANCOM avertizează consumatorii să fie atenţi la livrările comenzilor online de Black Friday

În contextul campaniilor promoţionale de Black Friday, Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM) recomandă utilizatorilor să verifice cu atenţie opţiunile şi condiţiile de livrare, precum şi autenticitatea informaţiilor de pe site-urile de comerţ online, potrivit unui comunicat transmis redacţiei.

Pe lângă analiza preţurilor, a condiţiilor de retur şi a identităţii comercianţilor, ANCOM atrage atenţia asupra mai multor aspecte esenţiale: alegerea unei modalităţi sigure de livrare, inclusiv opţiunea cu deschidere la livrare sau trimiterea cu valoare declarată; verificarea metodei de transport (la adresă, punct fix, locker, easybox, pachetomat etc.); şi atenţia sporită la termenul de livrare, care poate fi mai mare în această perioadă din cauza volumului ridicat de comenzi.

Pentru produsele voluminoase, cum sunt electrocasnicele sau piesele de mobilier, ANCOM precizează că livrarea coletelor mai grele de 31,5 kg nu intră în categoria serviciilor poştale, ci este considerată transport de marfă. De asemenea, autoritatea le recomandă cumpărătorilor să verifice starea ambalajului la primirea coletului şi, dacă acesta prezintă deteriorări, să solicite întocmirea unui document care să consemneze situaţia sau să refuze coletul.

ANCOM avertizează utilizatorii să fie vigilenţi în faţa tentativelor de phishing: „Nu răspundeţi mesajelor (SMS, e-mail) care par transmise de un furnizor de servicii poştale şi prin care vi se cere să accesaţi un link sau să introduceţi date personale ori bancare.” Persoanele care au fost victime ale unor astfel de înşelăciuni trebuie să anunţe imediat furnizorul de servicii poştale şi să se adreseze poliţiei.

Pentru comenzile cu plata ramburs, ANCOM recomandă cumpărătorilor să verifice înainte de plată dacă ei sau un membru al familiei au efectuat comanda.

În cazul în care apar probleme legate de livrarea produselor, consumatorii trebuie să se adreseze mai întâi magazinului online. Dacă nu se ajunge la o soluţionare amiabilă, reclamaţiile pot fi înaintate către Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) - în cazul comercianţilor din România - sau către Centrul European al Consumatorilor, pentru vânzătorii din alte state UE.

ANCOM precizează că nu poate obliga furnizorii de servicii poştale să reia livrarea unui colet sau să acorde despăgubiri, însă poate sancţiona eventualele abateri de la legislaţia poştală, dacă acestea sunt semnalate de utilizatori.