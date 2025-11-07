AnimaWings lansează peste 10.000 de bilete la preţuri reduse de Black Friday

Compania aeriană românească AnimaWings a anunţat lansarea unei campanii speciale de Black Friday, prin care pune la dispoziţia pasagerilor peste 10.000 de bilete de avion la tarife reduse, începând de la 39,99 euro pe sens, potrivit unui comunicat transmis redacţiei.

Biletele pot fi rezervate în perioada 7 noiembrie (ora 09:00) - 10 noiembrie 2025 (ora 23:59), pentru călătorii efectuate între 1 noiembrie - 15 decembrie 2025 şi 15 ianuarie - 25 septembrie 2026, în limita locurilor disponibile.

Promoţia include tarife de la 39,99 euro pe sens pentru toate rutele interne operate de AnimaWings între Bucureşti şi Cluj-Napoca, Iaşi, Oradea, Suceava, Timişoara, precum şi pentru ruta internaţională Stockholm - Bucureşti. Pentru zborurile Bucureşti - Istanbul, Cluj-Napoca - Istanbul şi Bucureşti - Praga, tarifele încep de la 49,99 euro pe sens, iar pentru cursele Craiova şi Timişoara - Istanbul, Istanbul - Bucureşti şi Cluj-Napoca, Praga - Bucureşti, Bucureşti - Paris, Bucureşti - Stockholm şi Bucureşti - Tel Aviv, preţurile pornesc de la 59,99 euro pe sens.

„Ne dorim ca tot mai mulţi români să redescopere plăcerea de a călători, iar această ofertă le permite să o facă în condiţii excelente, la preţuri accesibile. Am alocat un număr consistent de locuri la tarife minime pentru toate zborurile din perioada campaniei, dorindu-ne să încurajăm călătoriile de leisure, în familie sau cu prietenii”, a declarat Marius Pandel, Preşedinte & CEO al AnimaWings.

Compania subliniază că toate zborurile sunt operate cu aeronave Airbus de ultimă generaţie, iar pasagerii beneficiază de bagaj de cabină gratuit (8 kg + 4 kg), selecţia gratuită a locului şi check-in online şi offline fără costuri suplimentare. La bord, pasagerii au acces la servicii de catering premium şi echipaje de elită, pregătite să asigure confortul şi siguranţa fiecărei călătorii.