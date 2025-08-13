AnimaWings lansează zboruri directe către Istanbul din cinci oraşe ale ţării noastre

AnimaWings îşi extinde reţeaua de rute regulate şi va opera, din octombrie 2025, zboruri directe către Istanbul de pe cinci aeroporturi din ţara noastră: Bucureşti, Iaşi, Cluj-Napoca, Timişoara şi Craiova, potrivit unui comunicat al companiei emis redacţiei. Tarifele pornesc de la 49,99 euro pe sens, cu bagaj de cabină inclus, iar cursele vor fi efectuate cu aeronave Airbus A220 de ultimă generaţie, dotate cu cabină business.

Noile zboruri vor avea următoarea frecvenţă: Bucureşti - Istanbul (5 pe săptămână), Iaşi - Istanbul (3 pe săptămână), Cluj - Istanbul (2 pe săptămână), Timişoara - Istanbul (2 pe săptămână) şi Craiova - Istanbul (2 pe săptămână).

„Istanbul nu este doar un oraş spectaculos - este o intersecţie între culturi şi o poartă către lume. Ne dorim ca pasagerii din toate regiunile României să poată accesa acest hub cu uşurinţă, fie pentru turism, business sau conexiuni internaţionale”, a declarat Marius Pandel, preşedintele AnimaWings.

Compania, parte a Memento Group, operează deja peste 350 de zboruri charter spre Antalya şi Bodrum în sezonul estival 2025. Extinderea spre Istanbul vizează atât pasagerii de leisure, cât şi conexiunile către Asia, Orientul Mijlociu, Africa sau America de Nord prin hub-ul IST, cel mai mare aeroport din Europa.

Zborurile vor oferi trei clase de confort - Business, Premium Economy şi Economy - şi vor fi operate cu aeronave noi Airbus A220, livrate începând cu decembrie 2024, ce fac parte dintr-o comandă totală de 12 unităţi planificate până la finalul lui 2026.