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AnimaWings: Traficul pe aeroporturile regionale a crescut cu peste 50% într-un an

A.M.
Companii / 26 iunie, 17:16

AnimaWings: Traficul pe aeroporturile regionale a crescut cu peste 50% într-un an

Numărul pasagerilor transportaţi de operatorul aerian AnimaWings de pe aeroporturile regionale din România a înregistrat o creştere de peste 50% în ultimul an, potrivit unui comunicat de presă remis redacţiei.

Tendinţa reflectă preferinţa tot mai mare a publicului de a călători direct din oraşele de rezidenţă, fără a mai tranzita Capitala. Cluj-Napoca şi Timişoara conduc topul bazelor din provincie în ceea ce priveşte volumul de pasageri, în timp ce oraşe precum Oradea, Craiova şi Braşov câştigă o cotă de piaţă tot mai importantă, conform sursei citate.

Compania aeriană cu capital integral românesc estimează un avans de 40% al traficului regional pentru sezonul estival din 2026. Această evoluţie este susţinută direct de extinderea flotei, care a integrat şase aeronave noi Airbus A220-300 în ultimele 18 luni, ajungând la un total de şapte aparate de zbor active. Operatorul deţine baze operaţionale în Bucureşti şi Timişoara, oferind curse regulate şi conexiuni de tip charter din zece aeroporturi din ţară către destinaţii din Grecia, Turcia, Egipt şi Spania, se mai arată în comunicat.

„Tot mai mulţi români îşi doresc să zboare direct din oraşul în care locuiesc, fără să mai fie nevoiţi să tranziteze Bucureştiul, iar acest lucru ne confirmă potenţialul uriaş al aeroporturilor regionale. De aceea, analizăm permanent oportunităţi de extindere, în special din Cluj-Napoca, Timişoara şi Iaşi, pentru a conecta direct marile centre regionale ale României cu destinaţii europene importante pentru călătorii de afaceri, city-break-uri şi vacanţe. În acelaşi timp, urmărim să dezvoltăm rute care răspund nevoilor reale ale românilor, inclusiv ale celor din diaspora, astfel încât să le oferim conexiuni directe, mai rapide şi mai accesibile. Ca operator aerian 100% românesc, ne dorim să fim cât mai aproape de pasageri şi să contribuim la dezvoltarea conectivităţii regionale pe termen lung”, a declarat Diana Dima, Chief Commercial Officer AnimaWings.

Pe segmentul rutelor interne, conexiunile care leagă Bucureştiul de Cluj-Napoca, Timişoara şi Oradea rămân cele mai solicitate din reţea. Strategia pe termen lung a operatorului vizează reducerea dependenţei de infrastructura din Capitală şi diversificarea opţiunilor de transport aerian direct din marile centre economice ale ţării, conform comunicatului de presă.

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