ANM a emis o a treia avertizare cod roşu de furtună

ANM a emis, marţi după-amiază, o nouă avertizare nowcasting cod roşu de frutună, a treia, fiind vizat judeţul Maramureş, informează news.ro.

Potrivit ANM, în intervalul 15:46 - 16:30, este cod roşu de furtună în judeţul Maramureş, localităţile Târgu Lăpuş, Cerneşti, Coroieni.

”Se vor semnala: Grindină de mari dimensiuni (4-5 cm), intensificări puternice ale vântului, vijelie puternică (70...90 km/h), averse torenţiale (25...35 l/mp), frecvente descărcări electrice”, anunţă ANM.

Potrivit ANM, în intervalul 30 iunie, ora 12 - 30 iunie, ora 23, este cod galben de instabilitate atmosferică, intensificări ale vântului şi averse însemnate cantitativ.

"Marţi (30 iunie) la început în zona de munte, apoi şi în Banat, Crişana, Maramureş, Transilvania şi în jumătatea de nord a Munteniei şi Olteniei vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torenţiale, intensificări ale vântului şi vijelii (viteze la rafală de 50...70 km/h şi izolat de peste 80 km/h), frecvente descărcări electrice şi căderi de grindină de mici şi medii dimensiuni (1...4 cm)", precizează meteorologii.

Potrivit acestora, în intervale scurte de timp (1...3 ore) sau prin acumulare cantităţile de apă vor fi de 15...25 l/mp şi pe arii restrânse vor depăşi 30...40 l/mp.

Fenomene specifice instabilităţii atmosferice vor fi pe arii restrânse după-amiaza şi seara şi în restul ţării, iar în cursul nopţii de marţi spre miercuri în regiunile sudice.

În judeţele Hunedoara, Alba, Sibiu, Braşov, Mureş, Harghita şi local în zona montană va fi cod portocaliu.

"Vor fi perioade cu instabilitate atmosferică accentuată ce se va manifesta prin vijelii puternice cu rafale de 70...90 km/h, grindină de medii dimensiuni (2...4 cm) şi averse torenţiale. În intervale scurte de timp (1...3 ore), cantităţile de apă vor fi local de 25...40 l/mp şi izolat peste 50 l/mp", este anunţul meteorologilor.